Концертный рынок Казахстана достиг рекордных 48,1 млрд теңге

Объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстане по итогам 2025 года вырос на 17,8% и достиг рекордных 48,1 млрд теңге, а число проведенных мероприятий увеличилось до 7,8 тысячи, передает Kazinform со ссылкой на finprom.kz.

Аналити отмечают, что по сравнению с 2019 годом показатель вырос в 3,3 раза. Наиболее заметное сокращение наблюдалось во время пандемии. В 2020 году объем услуг в секторе уменьшился на 9,6%, до 13,2 млрд теңге, а в 2021 году он практически не изменился и составил 13,4 млрд теңге. Активное восстановление началось в 2022 году, когда показатель вырос до 24,9 млрд теңге. В 2023 году объем услуг достиг 31,9 млрд теңге, а в 2024 году — 40,8 млрд теңге.

Особенно быстро в 2025 году увеличился объем услуг в сфере концертной деятельности, оплаченных населением. За год он вырос в 2,2 раза, с 3,6 млрд до 7,8 млрд теңге, а его доля в общем объеме услуг в секторе увеличилась с 8,7% до 16,2%. По сравнению с 2019 годом объем услуг в сфере концертной деятельности, оказанных за счет населения, вырос в 5,8 раза, говорится в публикации.

Одновременно увеличивается количество концертных организаций. В 2025 году в РК действовало 67 таких организаций — на треть больше, чем годом ранее. В 2019 году их было 36, в «коронакризисном» 2020 году показатель уменьшился до 32, после чего постепенно рос.

Специалисты подчеркивают, что больше всего концертных организаций в 2025 году работало в Алматы — 23. На Астану приходилось 11 организаций, на Атыраускую область — пять. По три организации действовало в Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Таким образом, более половины всех концертных организаций страны суммарно было сосредоточено в обеих столицах.

Количество проведенных концертов также достигло рекордного уровня, отмечают аналитики. В 2025 году концертные организации провели 7,8 тыс. мероприятий — на 21,6% больше, чем годом ранее. Показатель впервые превысил «докоронакризисный» уровень: по сравнению с 2019 годом концертов стало больше на 12,7%.

В 2020 году количество концертов сократилось почти на 72%, до 1,9 тыс. Далее рынок постепенно восстанавливался: в 2021 году было проведено 3,6 тыс. мероприятий, в 2022 году — 5,9 тыс., в 2023 году — 6,4 тыс. В 2024 году показатель немного уменьшился, однако уже в 2025 году рост возобновился.

Лидером по количеству мероприятий в прошлом году стала Астана, где провели 1,5 тыс. концертов. В Алматы состоялось 1,2 тыс. мероприятий, в Карагандинской области — 1,1 тыс. На Астану, Алматы и Карагандинскую область совокупно пришлось почти 50% всех концертов в стране.

Численность зрителей, посетивших концерты, в 2025 году выросла на 10%, до 5,3 млн человек. Несмотря на положительную динамику, показатель пока остается на 4,3% ниже уровня 2019 года, когда концерты посетили 5,5 млн человек.

При этом количество мероприятий растет быстрее, чем аудитория. В среднем один концерт в 2025 году посещали около 685 человек, тогда как годом ранее — 757 человек, а в 2019 году — 806 человек. Это может быть связано с увеличением количества небольших и специализированных мероприятий, которые дополняют крупные стадионные концерты.

Наибольшая численность зрителей, посетивших концерты, в 2025 году была зафиксирована в Астане — 1,5 млн человек. В Алматы концерты посетили 984 тыс. человек, в Карагандинской области — 936,2 тыс. человек. На эти три региона суммарно пришлось 64,3% всей аудитории концертных организаций страны.

Особое внимание аналитики обращают на то, что рост рынка сопровождается расширением гастрольной географии.

Среди крупнейших музыкальных событий 2025 года в РК стоит назвать концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys. В 2026 году в Алматы уже выступили Deep Purple и Рики Мартин, а на август и сентябрь заявлены выступления Канье Уэста, Gorillaz в рамках фестиваля Park Live и Энрике Иглесиаса. Такие мероприятия поддерживают интерес к концертному рынку и укрепляют позиции Казахстана в международных гастрольных маршрутах.

Рост концертного рынка продолжается и в текущем году. За январь–март объем оказанных услуг в секторе достиг 11,1 млрд теңге — на 24,8% больше, чем годом ранее.

При этом культурно-развлекательные услуги заметно дорожают. В июне 2026 года услуги кинотеатров, театров и концертных залов выросли в цене на 15,8% за год. В аналогичном периоде 2025 года удорожание составляло 12,1%.

— Ценовой показатель охватывает не только концерты, поэтому его нельзя напрямую считать изменением стоимости концертных билетов. Тем не менее ускорение роста цен указывает на то, что увеличение денежного объема рынка связано не только с ростом количества мероприятий и численности зрителей, но и с удорожанием услуг. Таким образом, концертная деятельность в РК перешла от восстановления после пандемии к расширению рынка. Растут объем услуг, количество организаций и проводимых ими мероприятий, а Казахстан все чаще принимает артистов мирового уровня. Дальнейшее развитие будет зависеть не только от отдельных выступлений крупных звезд, но и от платежеспособного спроса, качества площадок, организации мероприятий и способности сделать международные концерты регулярной частью рынка, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что новые требования к концертам зарубежных артистов введут в Казахстане.