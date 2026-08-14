Куда сходить в Алматы на выходные 15 и 16 августа

Главные события выходных 15 и 16 августа 2026 года в Алматы предлагают масштабные фестивали под открытым небом, музыкальные вечера и зрелищные шоу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авиашоу «Небо Байсерке — 2026» пройдет 16 августа (воскресенье) в 10:00 на аэродроме «Байсерке». Ожидается расширенная 3,5-часовая воздушная программа, выступления парашютистов и комфортная зрительская зона.

Спортивный фестиваль «Спортивная Лига» пройдет 15 и 16 августа в течение дня на стадионе «Спартак». Ожидается огромное количество зон активности, развлечения для любого возраста и попытка установить рекорды Казахстана (включая самую массовую практику Sound Healing).

IV Международный фестиваль Almaty Circus Festival в Алматы продолжается. 15 августа (в 12:00 и 16:00) и 16 августа (в 16:00) в Казахском государственном цирке пройдет грандиозное цирковое шоу с участием мировых звезд и лауреатов международного фестиваля.

Концерт группы «Киногерои» (лучшие хиты группы «Кино») пройдет 15 августа (суббота) в 19:00 и 20:00 в парке культуры и отдыха «Кок-Тобе». Ожидается рок-концерт под открытым небом, посвященный памяти Виктора Цоя.

Музыкальный вечер «First Stage» пройдет 15 августа (суббота) в 18:00 во Дворце Республики. Будет представлена программа «Мир музыки: От Моцарта до Саундтрека» с участием известных исполнителей.

Концерт BOSTON Band пройдет 15 августа (суббота) в 20:00 в творческом пространстве «Неквартира». Публике представят мировые рок- и блюз-хиты в живом исполнении.

Кино под открытым небом (Open Cinema Almaty) — отличный вариант для вечернего отдыха в воскресенье. 16 августа (воскресенье) ожидается показ фильма «Маленькие женщины» (2019) и легендарного аниме Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» (1997).

Бойцовский турнир OCTAGON 90 (15 августа в 17:00) предложит любителям спорта зрелищные поединки на ASP Arena.

В репертуаре кинотеатров Алматы на этой неделе выделяются несколько крупных кинопремьер, включая фантастический блокбастер, приключенческие фильмы и семейную анимацию.

«Человек-паук: Новый день» (Өрмекші адам: Жаңа күн) — главная фантастическая премьера недели, масштабный экшен, доступный во всех крупных сетях (включая сеансы на казахском языке).

«Моана» — приключенческий семейный фильм-мюзикл, который отлично подойдет для похода в кино на выходных с детьми.

«Одиссея» — захватывающая приключенческая картина, вышедшая в широкий прокат почти во всех кинотеатрах города.

«Время сиять» — новая драматическая премьера, ориентированная на любителей глубоких сюжетов.

«Мотор Сити» — динамичный криминальный боевик и триллер для взрослой аудитории (18+).

«Все, что мы потеряли» — романтическая драма и мелодрама о жизненных выборах (18+).

«Тау адам» — легкая отечественная комедия для отличного настроения

Ранее сообщалось, что пункт книговыдачи впервые открылся в торговом центре Алматы.

Кроме того, двум государственным архивам Казахстана будет присвоен статус «Национальный».