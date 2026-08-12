Пункт книговыдачи впервые открылся в торговом центре Алматы

Как отметили в пресс-службе акима города, инициатива реализуется в рамках проекта Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Читающая нация» по поручению акима города Дархана Сатыбалды. Основная цель — повышение доступности книг для жителей города, формирование интереса к чтению и развитие культуры чтения.

В мероприятии приняли участие известный писатель Нурдаулет Акыш, поэт Бакыт Беделхан, айтыскер, поэт Серик Кали, поэт Муратхан Шокан, заместитель акима Жетысуского района Жанасыл Сабырулы, представители сферы культуры и жители города.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Новый объект торжественно открыли заместитель акима Жетысуского района Жанасыл Сабырулы и писатель Ннрдаулет Акыш. Поддержав инициативу, писатели также подарили свои книги, пополнив фонд нового пункта выдачи книг ценными произведениями.

Заведующая филиалом № 14 библиотек Алматы Зарина Айдоскызы, отметила роль данной инициативы в повышении доступности библиотечных услуг для жителей.

— Открытие нового пункта книговыдачи — важный шаг в развитии доступной библиотечной среды. Такие пространства позволяют библиотеке выходить за рамки традиционного формата и становиться частью повседневной жизни горожан. Уверена, что новый пункт будет способствовать повышению интереса к чтению, развитию культуры чтения и формированию «читающей нации», а также станет одним из востребованных мест для жителей, — отметила Зарина Айдоскызы.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Открытие пункта книговыдачи также получило положительную оценку со стороны предпринимателей торгового центра. По словам предпринимательницы Залины, такая инициатива позволит сделать книгу частью повседневной жизни жителей.

— Для нас открытие пункта книговыдачи именно в этом торговом центре стало приятной новостью. В повседневной жизни не всегда есть возможность специально посещать библиотеку и брать книги. Теперь можно, не удаляясь от рабочего места, в свободное время прийти сюда и взять необходимую книгу. Думаю, это хорошая возможность не только для предпринимателей и сотрудников, работающих здесь, но и для посетителей торгового центра. Радует, что книги становятся доступнее и находятся в таких местах, — отметила она.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Предприниматели и посетители торгового центра Adem с первых дней поддерживают инициативу, направленную на реализацию идеи «Читающая нация», и проявляют к ней большой интерес. На сегодняшний день фонд данного пункта книговыдачи насчитывает более 2 000 книг. В дальнейшем планируется открытие пунктов книговыдачи в торговых центрах других районов города для охвата большего числа жителей и повышения доступности книг для горожан.

Новый пункт книговыдачи работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 18:00. Акимат города приглашает жителей Жетысуского района и всех посетителей торгового центра Adem заглянуть в новый пункт книговыдачи, выбрать книгу по душе и открыть для себя новые истории.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Отметим, что сегодня в Алматы всего работает 39 библиотек. Из них 30 — городские библиотеки, семь работают в круглосуточном режиме. Кроме того, в местах с большим скоплением людей по городу расположено 32 автономные библиотеки самообслуживания.