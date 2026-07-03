Куда сходить в Алматы на праздничные выходные с 4 по 6 июля: кино, театр, концерты

На длинные выходные с 4 по 6 июля 2026 года в Алматы запланирована масштабная культурная программа, приуроченная к Национальному дню домбры и Дню столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жителей и гостей мегаполиса ждут масштабные open-air фестивали, праздничные концерты под открытым небом, концептуальные кинопоказы и театральные перформансы.

Фестивали и Open-Air

OYU Fest 2026 (4–5 июля) — главное музыкально-культурное событие этих выходных. Двухдневный грандиозный лайв-фестиваль на Первомайских прудах соберет топовый лайн-ап: Роза Рымбаева, Sadraddin, DeQuine, Yenlik, Беркут и Аиша. Гостей ждут фуд-зоны, пикники на траве и маркеты.

Большой летний фестиваль инди-музыки состоится 4 июля. Это крупнейший независимый музыкальный фестиваль, который объединит более 30 артистов инди и андеграунд сцены на одной площадке.

В субботу 4 июля в честь Национального дня домбры в 10:00 в Family Park начнется праздничный концерт «Күмбірле, қоңыр домбыра!», а в 11:00 стартуют культурные флешмобы и выставки ремесленников в крупных парковых зонах города.

Кроме того, 4 июля в 20:00 состоится The Jazz Colours — камерный вечер живого джаза для любителей уютной атмосферы в отеле Rixos.

Сольное выступление исполнительницы Nana пройдет 5 июля в 20:00 в пространстве Bla Bla для тех, кто предпочитает клубный формат отдыха.

В понедельник в честь Дня столицы на главных площадях и в парках Алматы пройдут бесплатные выступления звезд казахстанской эстрады и оркестров.

Театр

В театре ARТиШОК 5 и 6 июля в 17:00 и 19:00 состоится серия показов дипломных режиссерских работ. Это отличный шанс увидеть смелые театральные эксперименты и новое видение классических сюжетов от молодых постановщиков.

В рамках праздничной программы городские театры проведут несколько бесплатных выездных постановок на летних сценах мегаполиса.

На площади перед иеатром традиционного искусства «Алатау» (мкр. Нуркент, 6) покажут музыкально-драматические перформансы, театрализованные представления с участием актеров театра «Алатау» и приглашенных творческих коллективов, а также интерактивные этно-постановки.

4 июля в 19:00 здесь же пройдет большой театрализованный концерт «Домбыра — дастан», а на 6 июля здесь же запланированы праздничные open-air мероприятия.

На сцене в амфитеатре (Алатауский район) 5 июля в 19:00 состоится открытый показ тематического художественно-театрального проекта «Ұлы дала үні» («Голос великой степи»).

4 июля с 11:00 на алматинском Арбате (улица Жибек жолы) стартует масштабная уличная программа «Күмбірле, домбыра, жасай бер, Астана!», включающая живые костюмированные инсценировки народных традиций, флешмобы и мини-пьесы прямо на пешеходной зоне.

Кино

Кинопоказы под открытым небом пройдут в Hide Park 4 июля. В 19:30 на большом экране покажут спортивную драму «Сила воли», а в 21:30 программу продолжит романтическая комедия «50 первых поцелуев».

Кроме того, с 4 по 6 июля 2026 года в кинотеатрах Алматы идет разнообразный прокат: от крупных голливудских франшиз и триллеров до отечественных комедий.

Главные киноновинки и блокбастеры

«Супергерл» (Supergirl) — масштабный фантастический экшен-боевик о приключениях кузины Супермена.

«История игрушек 5» (Toy Story 5) — долгожданное продолжение знаменитой анимационной серии от Pixar, где любимые герои сталкиваются с эпохой гаджетов.

«Приглашение» (The Invite) — звездная комедийная драма от Оливии Уайльд с Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном в главных ролях.

«Рейс 298» (Black Box) — напряженный американский триллер об авиакатастрофе и выживании пассажиров во время внезапной эпидемии.

Казахстанское кино и комедии

«Бишарашки в Индии: В поисках мамы» — продолжение популярной отечественной приключенческой комедии.

«Әбіл» — новая казахстанская драма, вышедшая на большие экраны в начале июля.

Триллеры, ужасы и фантастика

«День разоблачения» — фантастический драматический триллер.

«Астрал. Проклятие экзорциста» — атмосферный хоррор из Таиланда для любителей мистики и историй про шаманов.

«Ночной бизнес» — криминальный боевик-триллер для вечернего просмотра.

Ранее сообщалось, что 95 киноработ претендуют на госфинансирование в Казахстане в 2026 году.