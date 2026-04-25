Куда сходить в Алматы 25 и 26 апреля: кино, театры, концерты, спорт

Театры

Моноспектакль российского театра и кино Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча» пройдет 25 апреля в 19:00 в Almaty Theatre.

Спектакль «Человек-подушка» по пьесе Мартина Макдонаха состоится 26 апреля в 18:00 на сцене Республиканского академического немецкого драматического театра.

Сказка «Бременские музыканты» будет показана 25 и 26 апреля в 11:00 в Государственном театре кукол.

Кино

В кинотеатрах города в эти дни идут свежие премьеры.

«Супер Марио: Галактическое кино» — яркое продолжение семейного анимационного хита.

«Мүшел жас» — новая отечественная приключенческая комедия.

«Майкл» — биографическая драма о жизни легендарного Майкла Джексона.

Спортивные события

На Центральном стадионе 26 апреля в 18:00 пройдет футбольный матч между двумя командами-лидерами текущего футбольного первенства страны: алматинский ФК «Кайрат» играет против ФК «Елимай» из Семея.