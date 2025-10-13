Куда пропали ели: в Петропавловске исчезли деревья, высаженные весной

В опубликованном в социальных сетях сообщении одна из горожанок рассказала, что приняла участие в акции, организованной Алексеем Сибирским, и вместе с другими участниками сажала деревья. Позднее она пришла на место посадки, чтобы посмотреть, как прижились саженцы, однако деревьев на участке не обнаружила.

Напомним, что в ходе той акции эко-блогер подарил городу Петропавловску 10 тысяч саженцев ели. Ещё 5 тысяч деревьев были закуплены за счёт бюджетных средств. Все они были высажены на большом участке земли рядом с посёлком Борки, который находится в городской черте.

Фото: кадр из видео

Чтобы выяснить, куда делись саженцы, журналисты обратились в управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области. Как сообщил заместитель руководителя управления Кайрат Калыков, деревья никто не похищал.

— Весной стало известно, что через участок, на котором была проведена посадка, проходит магистральный газо- и нефтепровод международного значения. Представители ответственной компании предупредили, что на этой территории регулярно проводятся раскопки и другие технические работы. Чтобы саженцы не оказались повреждёнными под тяжёлой техникой, нам пришлось выкопать три тысячи деревьев. Остальные саженцы никто не трогал — они продолжают расти на том же месте, — пояснил Кайрат Калыков.

По его словам, пересаженные ели были распределены между двумя лесными хозяйствами.

— Часть саженцев была перевезена и высажена в питомнике Боголюбовского лесного хозяйства. Остальные деревья пересадили на территорию Куйбышевского лесного хозяйства, расположенного недалеко от Петропавловска. Было бы действительно жаль, если бы молодые деревья оказались под колёсами техники, — добавил Кайрат Калыков.

Фото: кадр из видео

