Куда пойти в Астане на выходные 16–17 мая

16 и 17 мая в Астане жителей и гостей столицы ждут масштабный киберспортивный турнир, международные музыкальные фестивали, театральные премьеры и концерты симфонической музыки. Корреспондент агентства Kazinform подготовил обзор главных событий предстоящих выходных.

Киберспорт, фестивали и концерты

Главным событием выходных для поклонников киберспорта станет международный турнир PGL Astana 2026, который проходит в «Барыс Арене». В соревновании участвуют 16 сильнейших команд мира, а решающие матчи пройдут уже на этих выходных мая.

Любителей масштабных шоу также ждет международный фестиваль SOLΛNA. 16 и 17 мая гольф-клуб Астаны впервые примет музыкальный фестиваль нового поколения, объединяющий электронную музыку, визуальные технологии и новый формат отдыха. На сцене выступят Flo Rida, Busta Rhymes, Tyga, Nicole Scherzinger, Timbaland, Keri Hilson и др.

В субботу в зале «Qazaqconcert» состоится симфонический концерт «Suiemin» с участием GO Symphony под управлением Рената Гайсина. На одной сцене выступят Казыбек Курайыш, Амре и Ильхан Ихсан. Организаторы обещают сочетание современной эстрады и мощного симфонического звучания.

Поклонников хип-хопа 17 мая ждет концерт Mayot — одного из ярких представителей новой школы рэпа выступит в Астане с популярными хитами и новыми треками.

Театр, балет и культурные вечера

Для любителей театрального искусства в эти выходные подготовили сразу несколько заметных постановок.

16 и 17 мая в Театре драмы имени Горького покажут спектакль «Анна Каренина». Постановка предлагает современное прочтение классического романа Льва Толстого и поднимает темы любви, общественного давления, одиночества и внутреннего кризиса человека.

В Astana Ballet 16 мая пройдет концерт «Therapy. Jazz Night». Зрителей ждет вечер джаза в исполнении ансамбля духовых инструментов — трубы, тромбоны, валторны, флейты, кларнета и фагота создадут атмосферу свинга, импровизации и камерного музыкального вечера.

В этот же день театр танца Contrasst представит вечер современного балета. В программе — постановки «Я есть мысли» и Metamorphoses. Авторы проекта предлагают зрителю размышление о предназначении, любви, отношениях и внутренних переживаниях через язык современной хореографии.

17 мая в Astana Opera состоится вечер вокальной музыки «Дыхание души». Перед зрителями выступят заслуженная деятельница Казахстана Айгуль Ниязова, скрипач Багдат Абильханов, трубач Думан Орынгалиулы и Камерный оркестр театра.

Тем, кто предпочитает психологические драмы, может быть интересен спектакль «Қоштасқым келмейді…» в Музыкальном театре юного зрителя. Постановка по пьесе Александра Володина рассказывает о семейных кризисах, разводах и попытках сохранить отношения.

Выставки и технологии

В числе необычных локаций выходных — Музей Сингулярности в Астане. Это музей искусственного интеллекта и технологий будущего, где посетителям предлагают познакомиться с современными разработками в сфере ИИ и цифровых технологий. Посещение доступно с 10:00 до 19:00.

Юмор и вечерний отдых

Поклонников юмора 16 мая ждет большой концерт театра Nazar Audar, посвященный 15-летию коллектива. На сцене Конгресс холла зрителям обещают новые юмористические постановки, импровизацию и неожиданные сценические образы артистов.

Кроме того, в столице в выходные традиционно пройдут стендап-вечера, которые могут стать хорошим вариантом для тех, кто планирует провести вечер в компании друзей или семьи.

