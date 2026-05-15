Куда сходить в Алматы на выходные 16 и 17 мая: концерты, фестивали, театры, кино

Теплые солнечные дни вернулись в Алматы и это – хороший повод активно провести очередные майские выходные. Корреспондент Kazinform представляет обзор главных культурных и развлекательных событий в Алматы на выходные 16 и 17 мая 2026 года.

Концерты и фестивали

Центральным культурным событием предстоящих выходных в Алматы станет масштабный фестиваль SOLΛNA. Главное музыкальное событие весны пройдет с участием мировых звезд: Flo Rida, Busta Rhymes, Tyga, Nicole Scherzinger, Timbaland и Keri Hilson. Выступление состоится 16 мая в 19:00 на Центральном стадионе Алматы (ул. Сатпаева, 29/3).

Также в выходные состоится концерт камерного оркестра Tynda Music «Времена года». В программе прозвучат знаменитые произведения Антонио Вивальди, Макса Рихтера и Астора Пьяццоллы. Культурное мероприятие намечено на 17 мая, начало в 19:00, место проведения - Дворец Республики (пр. Достык, 56).

Сольный концерт рэпера Mayot состоится 16 мая в 20:00 на концертной площадке Colossus Space. Популярный исполнитель представит свои главные хиты и новые треки.

Оркестровое шоу Ne Prosto Orchestra — Kara Sevda пройдет 16 мая в 19:00.

Во Дворце Республики (пр. Достык, 56).. Музыканты исполнят лучшие саундтреки из культового турецкого сериала «Черная любовь».

Театр

Насыщенной будет и программа спектаклей для ценителей театрального искусства. В Национальном русском театре драмы имени Лермонтова (пр. Абая, 43) сыграют следующие постановки.

16 мая в 18:00 комедия «Примадонны». Искрометный классический спектакль о двух безработных актерах, решивших переодеться в дам ради наследства.

17 мая в 19:00 спектакль «Наш класс. История в 14 уроках». Глубокое и драматическое повествование о судьбах одноклассников.

Театр «Жас Сахна» имени Омарова (пр. Абая, 117) представит спектакль «Перекресток». Живая и актуальная постановка от независимой театральной труппы ожидается 16 и 17 мая.

Кино

В кинотеатрах города в эти дни идут громкие мировые и локальные премьеры: