Куда пойти в Алматы в выходные 27 и 28 июня

В предстоящие выходные 27 и 28 июня в Алматы пройдут грандиозный музыкальный фестиваль, концерты мировых рок-легенд, а также яркие театральные постановки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Концерты

Музыкальный фестиваль Satisfaction 2026 пройдет 27 июня с 13:00 до 23:00 на базе отдыха Tortuga (Первомайские озера). Это крупный летний EDM и поп-фестиваль под открытым небом. В масштабном международном лайнапе заявлены мировые звезды хаус- и поп-сцены: Fedde Le Grand, Matisse & Sadko, Sam Martin, Dannic, Aura Dione, Akcent и Chester Young. Также гостей ждет трибьют-шоу Daft Punk Discovery, ресторанная аллея, арт-зоны и чилл-аут пространства.

Концерт рок-группы Megadeth пройдет 28 июня в 17:00 на стадионе «Спартак» в Центральном парке отдыха. Долгожданное выступление легенд мирового трэш-металла во главе с Дэйвом Мастейном пройдет в Алматы. Фанатам тяжелой музыки представят мощное стадионное шоу с культовыми хитами и сложнейшими гитарными риффами.

Симфонический концерт «Добрые песни старого кино» от Tynda Music пройдет 28 июня в 19:00 во Дворце Республики. Музыкальный вечер в исполнении профессионального симфонического оркестра. Программа посвящена легендарным, душевным и узнаваемым мелодиям из классики советского и мирового кинематографа.

Музыкальный фестиваль-перформанс Rites of Eternal Wind (Monsoon) пройдет 27 и 28 июня в 19:00. Центр современной культуры «Целинный» примет двухдневный концептуальный проект (Эпизод 9: Khazri в субботу и Эпизод 10: Monsoon в воскресенье). Экспериментальное событие на стыке современной электронной музыки, звукового арта и визуального искусства.

Театры

Спектакль «Десять негритят» пройдет 27 июня в 18:00 в Театре для детей и юношества имени Сац. Громкая детективная премьера по знаменитому роману Агаты Кристи, где классический сюжет держит в напряжении до самой последней минуты, заставляя зрителей разгадывать тайну загадочных исчезновений гостей на острове, будет показана алматинцам и гостям города.

Спектакль «Грамматика любви» покажут 28 июня в 18:00 также в Театре для детей и юношества имени Сац. Это пронзительная и эстетичная театральная постановка, исследующая тонкие грани человеческих чувств, природу влюбленности, романтики и душевных переживаний.

Спектакль «Менің Фаризам» покажут 27 июня в 18:30 на сцене Государственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии. Это глубокая драматическая постановка на казахском языке, раскрывающая внутренний мир, поэзию и сложную судьбу выдающейся личности.

Кинопремьеры в кинотеатрах города

В эти выходные в крупных киносетях Алматы доступны главные летние киноновинки.

«История игрушек 5» — продолжение легендарной анимационной франшизы от Pixar для всей семьи (доступны сеансы на русском и казахском языках).

«Закулисье реальности» — напряженный фантастический триллер для любителей запутанных сюжетов и неожиданных финалов.

Ранее мы рассказывали о премьере «Истории игрушек 5» на казахском языке.