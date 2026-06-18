Любимые герои заговорили на казахском: «Историю игрушек 5» представили в Астане

На специальном показе президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы отметил, что спрос на контент на казахском языке продолжает устойчиво расти.

— Выход мультфильма «История игрушек 5» на казахском языке — большая радость и важное событие для нас. Это поможет детям чаще говорить на казахском языке, а также заинтересует им ребят, которые общаются на других языках. Очень важно, чтобы любимые, понятные и знакомые детям персонажи говорили на казахском. Кроме того, мультфильм поднимает актуальную тему: игрушки борются с гаджетами за внимание детей. Этот вопрос ведь волнует всех нас. Сегодня дети практически не расстаются с телефонами и планшетами. Поэтому фильм получился одновременно увлекательным и поучительным, — сказал Рауан Кенжеханулы в ходе мероприятия, прошедшего в столице.

Режиссер казахоязычного дубляжа Шах-Мурат Ордабаев рассказал, что новая часть знаменитой франшизы затрагивает одну из наиболее актуальных проблем современности — зависимость детей от гаджетов.

— «История игрушек» — проект компании Disney, впервые вышедший на экраны в 1995 году. В этом году зрителям представят уже пятую часть. Каждая серия заставляет задуматься. На этот раз главные герои пытаются спасти своего маленького хозяина от чрезмерного влияния гаджетов. Дети практически не отрываются от планшетов и телефонов, все реже общаются друг с другом. Кроме того, в фильме поднимается тема буллинга. Эти важные вопросы раскрываются через интересную и веселую историю. Особенно полезным мультфильм будет для родителей, — отметил он.

По словам Шах-Мурата Ордабаева, на перевод сценария, подбор актеров, проведение кастинга, озвучивание и постобработку мультфильма ушло около месяца. Персонажей озвучили профессиональные актеры театра и кино.

Как отметили в Международном обществе «Қазақ тілі», адаптация фильмов для аудитории разных стран и их дубляж на местные языки давно являются частью практики Disney. Ежегодно студия выпускает версии своих фильмов более чем на 40 языках.

За последние три года Disney профинансировала перевод и дубляж на казахский язык более десяти фильмов, среди которых «Головоломка 2», «Моана 2», «Муфаса: Король Лев», «Белоснежка», «Лило и Стич», «Зверополис 2» и другие картины.

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