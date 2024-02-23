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    20:41, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Куда пойдут средства выставленных на IPO нацкомпаний

    IPO
    Фото: Мухтор Ходорбеков/ Kazinform

    Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров рассказал, на что будут потрачены средства нацкомпаний, выставленных на продажу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Глава государства на расширенном заседании обновленного Правительства заявил, что необходимо усилить диверсификацию национальной экономики. С 2006 года в нашей стране идет процесс приватизации квазигосударственного сектора. Одним из результатов этого стало то, что осенью прошлого года АО «KEGOC» и в январе этого года авиакомпания Air Astana были выведены на IPO и проданы первые акции. Спрос на акции компании был высоким, — заявил Бекбол Орынбасаров, отвечая на вопрос.

    Он также рассказал, куда будут потрачены средства проданных частным лицам компаний.

    — Половина средств будет направлена в Нацфонд, а остальная часть будет направлена на решение внутренних проблем компании, — пояснил депутат.

    Отметим, что сегодня комитет Сената по финансам и бюджету обсудил вопросы размещения акций предприятий квазигосударственного сектора в рамках комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Эйр Астана Казахстан Нацфонд Нацкомпании Депутаты Деньги
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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