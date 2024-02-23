Куда пойдут средства выставленных на IPO нацкомпаний

Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров рассказал, на что будут потрачены средства нацкомпаний, выставленных на продажу, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Глава государства на расширенном заседании обновленного Правительства заявил, что необходимо усилить диверсификацию национальной экономики. С 2006 года в нашей стране идет процесс приватизации квазигосударственного сектора. Одним из результатов этого стало то, что осенью прошлого года АО «KEGOC» и в январе этого года авиакомпания Air Astana были выведены на IPO и проданы первые акции. Спрос на акции компании был высоким, — заявил Бекбол Орынбасаров, отвечая на вопрос.

Он также рассказал, куда будут потрачены средства проданных частным лицам компаний.

— Половина средств будет направлена в Нацфонд, а остальная часть будет направлена на решение внутренних проблем компании, — пояснил депутат.

Отметим, что сегодня комитет Сената по финансам и бюджету обсудил вопросы размещения акций предприятий квазигосударственного сектора в рамках комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы.