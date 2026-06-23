Куда поехать без визы: самые популярные направления для казахстанцев

Лето – сезон отпусков, и казахстанцы устремились в гости или на отдых в страны ближнего и дальнего зарубежья. В какие из них жителям страны не нужна виза, а куда придется подождать ее одобрения, в материале корреспондент агентства Kazinform.

В зависимости от цели визита посетить иностранное государство казахстанцы могут по дипломатическому паспорту, служебному или паспорту гражданина страны. На сайте МИД РК доступен список стран, для въезда в которые гражданам РК не требуется получение визы в зависимости от типа паспорта и сроков планируемой поездки.

Без виз до 90 дней казахстанцы, имеющие обычный паспорт гражданина страны, могут находиться в Албании, Андорре, Антигуа и Барбуда, Грузии, Колумбии, Молдове, Монголии, Сан-Марино, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадине, Тунисе и Украине.

В Армению и Турцию вы можете поехать без визы и находиться там до 90 дней в течение 180 дней. Это значит, что за полгода вы можете несколько раз покидать эту страну и вновь возвращаться, а дни пребывания будут суммироваться. Когда число их окажется 90, въезд без визы будет закрыт.

В Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане без визы вы можете пребывать до 90 дней в течение 180 дней, однако уже через 30 дней вам будет необходимо зарегистрироваться в компетентных органах государства.

В Россию тоже можно попасть без визы и находиться там до 90 дней в течение года, но с 1 июля 2026 года начнет действовать система электронного разрешения на въезд в Россию (RUID) направляющимся по учебным и рабочим целям.

Без визы до 60 дней граждане Казахстана могут находиться вДоминиканской Республике.

Без визы до 30 дней возможно посещение Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Катара, Китая, Малайзии, Мальдивской Республики, Марокко, Никарагуа, ОАЭ, Омана, Сейшельских островов, Сербии, Таиланда, Филиппин и Эквадора.

В Корее также можно пребывать без визы до 30 дней, но для этого с 1 апреля 2022 года требуется предварительное электронное разрешение на въезд в Корею - K-ETA. В Черногорию без визы до 30 дней вы сможете попасть только с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Без виз до 14 дней вы сможете находиться в Гонконге (КНР), Иране и Макао (КНР). До 28 дней - вБарбадосе.

Оформить визы по прилету в аэропорт вам придется в Замбии, Индонезии (по прилету на 30 дней) и Маврикии.

Также не стоит забывать, что если для въезда в страну требуется виза, нужно заранее за 1-2 месяца обращаться за ее получением в дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего государства в Казахстане лично или через хорошо зарекомендовавшее себя турагентство.

Срок оформления визы в некоторых посольствах иностранных государств занимает продолжительное время, в особенности в период увеличения туристского потока за рубеж. При этом каждое посольство устанавливает по своему усмотрению порядок выдачи визы, в том числе интервью с консулом, стоимость визы и список документов, требуемых для получения визы.

Не следует оплачивать поездку до того, как получите визу, также не следует рассчитывать на то, что выкупленный билет с фиксированными датами поможет вам получить визу в срочном порядке. Ну а если в страну назначения вы следуете транзитом через территорию других государств, то заранее проконсультируйтесь о необходимости оформления транзитных виз, включая срок их действия.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отпуск за границей для семьи из Казахстана этим летом.