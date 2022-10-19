Куда перенаправляют неосвоенные по программе субсидирования арендного жилья средства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают возвращение к жилищной программе, предусматривающей строительство и приобретение арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопрос об освоении лишь 10% бюджетных средств по программе субсидирования арендного жилья.

«В текущем проекте бюджета на субсидирование затрат на аренду жилья для социально-уязвимых категорий граждан предусмотрено больше 40 млрд тенге. Вместе с тем, мы все видели опыт этого года, когда при таких объемах планирования бюджетных средств, освоение составило не более 10%. Это обусловлено рядом объективных причин: в том числе состоянием рынка арендного жилья, дефицитом предложения на этом рынке, а также его теневой природой. Мы все сейчас прекрасно понимаем, что за год ситуация не изменится. При этом мы планируем опять практически ту же самую сумму. У меня в связи с этим вопрос. Зачем мы планируем такие деньги, когда заведомо знаем, что они, скорее всего, не будут освоены? Ведь эти суммы могли бы работать на другие жилищные программы для социально-уязвимых категорий граждан более эффективно?», - обратилась к министру депутат Екатерина Смышляева во время пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

Отвечая на вопрос, Каирбек Ускенбаев отметил, что механизм субсидирования арендного жилья был внедрен из-за сложившейся ситуации, когда очередники годами ждут жилье. Программа призвана улучшить жилищные условия во время ожидания для четырех категорий населения (инвалиды первой, второй группы, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные семьи, дети-сироты).

Озвученная сумма, по словам министра, была взята из расчета, применяемого в Министерстве труда и социальной защиты РК, с учетом количества возможных участников программы.

«Около 70 тыс. человек теоретически может к нам обратиться. Из этого расчета эта сумма была взята. Эта программа только начинает обороты, поэтому нельзя сказать, что с первых дней это количество придет. На следующий год мы это же количество ставим. Однако и в этом году перераспределение было перенаправлено на решение жилищных вопросов социально-уязвимого населения, были направлены в Отбасы банк для выдачи льготного кредита. И на следующий год в рамках обсуждения, мы сейчас обсуждаем в Мажилисе закон «О жилищных отношениях», мы все-таки будем возвращаться к строительству и приобретению арендного жилья. И часть этих денег будет перенаправлена, в случае необходимости, на строительство и приобретение арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения», - пояснил К.Ускенбаев.

Ранее сообщалось, что программа жилищных выплат предусматривает выплату 50% арендной платы семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает одного прожиточного минимума в месяц. Оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно. В августе количество заявок составляло более 30 тыс., из них более 7 тыс. – одобрены, почти 9 тыс. – были на рассмотрении, 14,6 тыс. заявок по различным причинам были отклонены.