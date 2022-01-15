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Куда обращаться пострадавшим от беспорядков предпринимателям по возмещению ущерба в Алматы

15 Января 2022 17:51
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Куда обращаться пострадавшим от беспорядков предпринимателям по возмещению ущерба в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начата работа по возмещению нанесенного в ходе беспорядков ущерба малому и среднему бизнесу, ликвидации последствий и скорейшему восстановлению жизнедеятельности города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель акима города Ильяс Усеров в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил, что налаживается деятельность общественного транспорта, объектов торговли, рынков, предприятий, восстанавливается дорожная инфраструктура.

На базе общественной приемной Open Almaty создана круглосуточная горячая линия по вопросам возмещения ущерба пострадавшим от беспорядков предпринимателям МСБ: 1308 (для мобильных телефонов) и +7 (727) 338-33-88.

На сегодня совместно с НПП «Атамекен», территориальными департаментами и другими организациями созданы городская и районные комиссии по оценке причиненного ущерба малому и среднему бизнесу.

Контакты районных акиматов и Палаты предпринимателей г. Алматы:

Алатауский р-н – Белгибаев Олжас Талгатович: 8 701 7779986

Алмалинский р-н – Хайруллин Ерден Рашидович: 8 775 5555718

Ауэзовский р-н – Кенеев Ренат Бакдаулетович: 8 708 6340056

Бостандыкский р-н – Садвакасова Жанар Сейтжановна: 8 701 5019990

Жетысуский район – Акежанов Дамир Нурсултанович: 8 705 7778130, 8 776 2222870

Медеуский район – Солтанбаев Берик Бекмырзаевич: 8 705 4444060

Наурызбайский район – Дандыбаев Баглан Ерболович: 8 701 9594439

Турксибский район – Лебаев Наиль Муратжанович: 8 702 1809007

Палата предпринимателей г. Алматы – Насамбаев Аскэрбек Джалдыбаевич: 8 701 2422947

Правительственной комиссией разрабатывается механизм возмещения ущерба малому и среднему бизнесу, который на сегодня находится на этапе согласования с центральными госорганами и в ближайшее время будет опубликован. С предварительным механизмом и подходами по возмещению ущерба бизнесу можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 103,7 млрд тенге.


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#Бизнес   #Алматы   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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