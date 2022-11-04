Куда направляются средства с возвращенных в страну активов - Генпрокурор

4 Ноября 2022, 16:56

4 Ноября 2022, 16:56

Куда направляются средства с возвращенных в страну активов - Генпрокурор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минуло пять месяцев с момента создания межведомственной комиссии по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов. За это время в страну было возвращено по меньшей мере 630 млрд тенге. Председатель комиссии, генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» о ходе работы в этом направлении.

- Берик Ногаевич, меры по такому сложному вопросу, как возвращение незаконно вывезенных активов, впервые принимаются в Казахстане. Ведь, активами могут считаться не только деньги, но и ценные бумаги, земельные участки, рудники, источники энергоснабжения, здания. Наверняка разнится и процедура возврата. Как регулируются эти работы?

- По инициативе Главы государства в стране проводятся масштабные политические и социально-экономические преобразования, направленные на улучшение качества жизни наших граждан. В этом году на всенародном референдуме приняты поправки в Конституцию страны, принимаются необходимые для реформ законы, реализуются другие важные инициативы, направленные на дальнейшую демократизацию общества. Как отметил Президент страны в своем Послании, «фундамент Нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ. Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан». Поэтому на сегодняшний день особенно актуальными являются вопросы формирования в экономике честных и справедливых «правил игры», искоренения монопольной концентрации экономических ресурсов, возврата незаконно выведенного капитала и другие.

Для обеспечения системной работы государственных органов в этом направлении 5 июня 2022 года Указом Главы государства образована Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, рабочим органом которого является Генеральная прокуратура. В ее состав вошли первые руководители Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по защите и развитию конкуренции, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка, министерств внутренних дел, иностранных дел, финансов, юстиции, а также АО «ФНБ «Самрук-Казына». Для этих органов возврат активов становится одной из приоритетных задач.

Президентом страны перед Комиссией поставлены конкретные задачи - вернуть незаконно выведенные активы, восстановить справедливость и создать необходимые условия для построения общества с равными возможностями для всех. При этом необходимо соблюдать все юридические процедуры, и в целом, деятельность Комиссии полностью должна соответствовать всем правовым нормам. Наряду с координацией работы членов Комиссии органами прокуратуры проводятся самостоятельные анализы и проверочные мероприятия. На сегодня уже достигнуты определенные результаты.

- Приведите конкретные примеры.

- В частности, внесены 13 исков о возврате незаконно отчужденных объектов, предоставленных земельных участков. По актам надзора уже возвращено более 140 тыс. гектаров незаконно предоставленных или неиспользуемых по целевому назначению земельных участков на сумму 5 млрд тенге. Кроме того, внесено 23 протеста на отмену судебных актов, необоснованно вынесенных в пользу олигополий. По результатам прокурорских проверок органами уголовного преследования начаты 12 досудебных расследований по фактам различных злоупотреблений, хищений госимущества и бюджетных средств. Также специальными прокурорами проводится 4 досудебных расследования в отношении представителей олигополий.

- По каким направлениям проводят проверки прокуроры, есть ли конкретные результаты?

- Направления разные, это - налоговая и таможенная сферы, антимонопольное законодательство, недропользование, строительная отрасль и т.д. К примеру, проверкой в таможенной сфере установлено, что 10 компаний-импортеров, пользуясь привилегиями, монополизировали рынок ввоза товаров из КНР. Другие предприниматели не могли самостоятельно ввозить товары, и были вынуждены работать только через них, отдавая им большую часть прибыли. При этом для уклонения от таможенных платежей компании системно занижали стоимость ввозимых товаров и нанесли государству ущерб на сумму более 107 млрд тенге.

Принятыми мерами на сегодня из этой суммы возмещен ущерб на 57 млрд тенге. Работа продолжается. В другом случае, транспортно-логистическая компания монополизировала рынок перевозок товаров через таможенный пост на границе с Китаем. Пользуясь своим положением, путем заключения картельного соглашения она установила высокие цены на услуги и получила монопольный доход на сумму 4,3 млрд тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 221 (монопольная деятельность) Уголовного кодекса. И таких примеров немало.

Стоит отметить, что работа ведется как внутри страны, так и за рубежом. Например, за пять месяцев работы Комиссии государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 630 млрд тенге, в том числе, из зарубежных юрисдикций вернули свыше 400 млн долларов США.

- В каких странах хранились эти активы?

- Мы возвратили из Лихтенштейна свыше 170 млн долларов США, из Гонконга и ОАЭ – порядка 3 млн долларов США, также из стран дальнего зарубежья удалось возвратить драгоценности на сумму порядка 230 млн долларов.

В то же время надо учитывать, что все средства, на которые могли быть приобретены активы за границей, формировались за счет экономической деятельности в нашей стране. Очевидно, что начали работу по возврату преступных активов именно с выявления незаконной деятельности здесь. Конфискация находящихся за рубежом активов в пользу Казахстана - достаточно длительный процесс. Ведь наши зарубежные коллеги не могут арестовать имущество только на основании нашего «просим наложить арест». Если не докажем всю цепочку – установление факта хищения или другого предикатного преступления, вывод похищенных средств заграницу, включая офшорные зоны, перечисление этих средств для оплаты за конкретный объект, то нам откажут и в аресте, и в возврате этого имущества. Таким образом, сначала выявляется предположительно незаконный доход, затем идет досудебное расследование, потом – суд, после – судебное решение; если суд признает незаконность актива и выносит решение о его конфискации – только тогда Генеральная прокуратура направляет международное следственное поручение об аресте, подкрепив его деталями дела и всеми доказательствами. Важно понимать, что это очень кропотливый и непростой процесс.

- В СМИ сообщалось, что комиссия выявила нарушения при продаже рынка «Шапагат». Расскажите об этом подробнее.

- Имеются случаи, когда отдельные нормативные документы «подгонялись» под их интересы. Например, недавно было отменено постановление Правительства о приватизации АО «Центр транспортного сервиса». Было доказано и установлено в суде, что этот документ был вынесен в интересах конкретной олигополии. Немало примеров приобретения активов по заниженной цене. В Алматы выявлена неправомерная реализация по заниженной цене государственной доли в крупнейшем оптовом рынке «Барыс-4». Судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о признании договора приватизации недействительным.

Также, установлены нарушения при реализации столичного коммунального рынка «Шапагат». Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании сделки недействительной. После вступления в законную силу судебных актов эти объекты будут возвращены в государственную собственность. По некоторым другим приватизированным объектам продолжается проверка законности принятых решений. На рассмотрении судов находится еще 10 исков прокуратуры о возврате государству имущества на сумму более 10 млрд тенге.

Региональные органы тоже принимали решения в угоду тех или иных людей. Допустим, у олигополии появился определенный коммерческий интерес, а для его реализации нужен документ местного органа – вот он и издавался. Например, выявили неправомерную реализацию зоны магазинов, баров и ресторанов торговли в Международном аэропорту г. Алматы. Они в 2003 году незаконно переданы акимом г. Алматы Храпуновым в частную компанию в счет погашения несуществующей задолженности на сумму 333,7 млн тенге. Мы подали исковое заявление в суд о признании незаконными правоустанавливающих документов в отношении 1601,1 кв.м. помещений терминала аэропорта.

- Куда направляются возвращаемые деньги? Есть мнение, что активы просто переходят из одних рук в другие. Так ли это?

- Такого, конечно, нет. Основная цель и принципиальная позиция Главы государства – строительство справедливого общества. Если ранее актив был в государственной собственности, он туда и возвращается. Если в собственности нацкомпании – в нацкомпанию. К примеру, те же земельные участки: если мы устанавливаем нарушения при их выделении, то устраняем их и возвращаем государству. Как я уже говорил, в рамках работы Комиссии на сегодня уже возвращены более 140 тыс. гектаров земель, стоимостью 5 млрд тенге в пользу государства.

Задача – выявить и отменить документы, решения и схемы, которые разрабатывались под конкретные цели и под отдельных людей. Допустим, известный представитель олигополий приобрел 600 с лишним ЖД-тупиков. Сам процесс приобретения внешне был как будто законным: было постановление Правительства, были тендерные процедуры, оценка и так далее. Так, мы рассматриваем каждый этап. Какой метод оценки был применен? Были ли нарушены процедуры? Не был ли сознательно выведен какой-то отдельный сегмент из цепочки? По итогам всей работы возвратили имущество законным владельцам, т.е. в данном случае – национальной компании «КТЖ».

- Стоит ли нам ожидать новых громких дел с известными именами?

- По закону данные досудебного расследования не подлежат разглашению. И потом, когда раньше времени начинают шуметь вокруг определенного человека, он может скрыться, переписать или быстро продать те или иные активы. Всему свое время. Сейчас ведется изучение и анализ данных, проводится соответствующая работа, и когда будут результаты, мы обязательно сообщим. После завершения расследования по каждому уголовному делу общественность будет информирована о результатах.

- Есть ли уже запреты или ограничения по отдельным персонам, так называемым олигархам?

- В работе Комиссии нет каких-либо ограничений. Ее будем вести до конца, до тех пор, когда экономические ресурсы перестанут концентрироваться в руках узкого круга лиц и когда появится честная конкуренция. Работа будет вестись неуклонно, последовательно, твердо. Нельзя просто определить список, скажем, из 50 человек и арестовать их и их активы. Это незаконно. Глава государства требует от нас последовательной, а самое главное, законной работы.

- Как осуществляется взаимодействие с иностранными коллегами по вопросам возврата незаконно выведенных активов? Какие страны помогают Казахстану, и каким образом?

- Основа для взаимодействия с коллегами за рубежом – договорная база. На сегодня заключено 70 двусторонних договоров в уголовно-правовой сфере с 33 странами. Это договора о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц. Недавно подписали с Республикой Кипр договоры о выдаче, а также о правовой помощи по уголовным делам. Эти документы позволят нам получать доказательства виновности подозреваемых и обвиняемых, в том числе, арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем, а также экстрадировать разыскиваемых лиц для привлечения к ответственности.

Осуществляем взаимодействие с коллегами из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В сентябре текущего года в Астане состоялось 20-е юбилейное заседание генеральных прокуроров государств-членов ШОС, где главной темой встречи стал обмен опытом и обсуждение передовых практик и проблем при возврате преступных активов. Кроме того, при содействии Управления ООН по наркотикам и преступности мы присоединились к сетям по возврату активов «CARIN» в Европе, «ARIN-AP» в Азии и Океании, «ARIN-WCA» в Западной и Центральной Азии. Эти сети представляют собой неформальные клубы прокуроров и следователей. Членство в них дает возможность наладить прямой контакт практически с любым прокурором в мире. Благодаря указанным мерам ускорилось исполнение запросов. Получаем требуемые доказательства из оффшорных центров.

Также наши правоохранительные органы начали активно использовать группу «ЭГМОНТ», в которой представлены 166 финансовых разведок мира. Данная сеть, в отдельных случаях, позволяет в сжатые сроки оперативно получить информацию о выведенных за рубеж преступных доходах, подозрительных операциях и о банковских счетах. Разработали Методику поиска, ареста и конфискации преступных доходов за рубежом и Единый стандарт запроса о правовой помощи. Эти документы основаны на требованиях Евросоюза, США, стран Юго-Восточной Азии и одобрены экспертами ООН и Всемирного Банка. Они четко структурированы и повышают качество казахстанских запросов.

- Журналисты, общественные организации и активисты критически высказывались касательно открытости работы комиссии. Справедлива ли критика, по Вашему мнению?

- Когда говорим о публичности работы Комиссии, следует понимать, что мы не можем освещать каждый свой шаг. Идут проверочные мероприятия, кропотливый анализ информации и изучение документов. Между тем, при наличии подтвержденной информации, мы систематически информируем общественность об отдельных результатах работы Комиссии.

При этом надо учитывать, что есть тайна следствия, презумпция невиновности, т.е. законодательные ограничения, чтобы преждевременно не навредить репутации добросовестных граждан. В связи с этим, мы обязательно будем сообщать о конкретных фактах возврата активов, подтвержденных решениями судов. В этих целях определен официальный представитель и создан веб-сайт Комиссии.

- Будем ждать с нетерпением. Спасибо за интервью, успехов в работе Комиссии!