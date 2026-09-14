Куда ездили казахстанцы летом: более 25,8 млн проездов по платным трассам

С 1 июня по 31 августа 2026 года на 28 платных участках республиканских автодорог Казахстана зафиксировано 25 818 167 проездов. В среднем за три летних месяца автомобили совершали порядка 281 тысячи проездов в сутки, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

Самым загруженным направлением лета стал участок Алматы – Конаев — более 4,3 млн проездов. На втором месте — Шымкент – граница Узбекистана с 2,68 млн проездов, на третьем — Шымкент – Тараз, где зарегистрировано 1,87 млн проездов.

Высокая интенсивность движения также наблюдалась на направлениях Тараз – Кайнар, Астана – Темиртау, Астана – Щучинск, Шымкент – Кызылорда и Конаев – Талдыкорган. Только на десять наиболее востребованных участков пришлось более 18,2 млн проездов, или около 71% всего летнего трафика на платной сети.

География автомобильных поездок показывает высокий спрос как на маршруты между крупнейшими городами страны, так и на направления к популярным туристическим и рекреационным зонам. Алматы – Конаев, Астана – Щучинск, Щучинск – Кокшетау, Караганда – Балхаш, Кызылорда – Аральск, Ушарал – Достык и другие трассы становятся частью внутренней туристической мобильности Казахстана.

Развитие качественной дорожной инфраструктуры является одним из факторов роста автомобильного туризма. Чем доступнее регионы, безопаснее трассы и комфортнее сама поездка, тем больше возможностей появляется для путешествий внутри страны. АО «НК «ҚазАвтоЖол» продолжает масштабную работу по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию республиканской сети автодорог, сокращая время в пути и повышая транспортную доступность регионов.

Отдельное направление работы — развитие придорожного сервиса. Сегодня вдоль республиканских автомобильных дорог функционирует порядка 1 500 объектов сервиса: автозаправочные станции, пункты питания, гостиницы, зоны отдыха, санитарные объекты и другие виды услуг для автомобилистов.

Одновременно дорожная инфраструктура постепенно адаптируется к развитию электротранспорта. Вдоль республиканских трасс уже функционируют более 60 электрозарядных станций для электромобилей. Расширение такой сети позволяет увеличивать географию междугородних поездок на электрическом транспорте и формировать современную инфраструктуру автопутешествий.

Рейтинг платных участков по количеству проездов с 1 июня по 31 августа 2026 года:

Алматы – Конаев — 4 310 266; Шымкент – граница УР — 2 682 324; Шымкент – Тараз — 1 872 053; Тараз – Кайнар — 1 815 796; Астана – Темиртау — 1 493 818; Астана – Щучинск — 1 460 655; Шымкент – Кызылорда — 1 408 438; Конаев – Талдыкорган — 1 202 409; Щучинск – Кокшетау — 1 063 372; Обход Тараза (Кайнар – Шымкент) — 945 725; Костанай – Денисовка — 853 586; Астана – Павлодар — 837 185; Караганда – Балхаш – Бурылбайтал — 788 183; Алматы – Хоргос — 767 108; Кокшетау – Петропавловск — 591 025; Кызылорда – Аральск — 567 233; Павлодар – Семей – Калбатау — 461 152; Шу – Бурылбайтал — 392 358; Актобе – граница РФ (Оренбург) — 376 518; Кандыагаш – Макат — 297 804; Талдыкорган – Усть-Каменогорск — 286 907; Костанай – граница РФ (Троицк) — 281 813; Ушарал – Достык — 267 250; Павлодар – граница РФ (на Омск) — 262 766; Уральск – граница РФ (на Самару) — 192 314; Уральск – граница РФ (на Саратов) — 169 382; Бурылбайтал – Курты — 128 487; Бейнеу – Акжигит (граница УР).

Летний трафик показывает, что автомобиль остается одним из ключевых способов передвижения по Казахстану. Поэтому развитие дорог сегодня — это не только вопрос транспортного сообщения. Это доступность туристических объектов, развитие малого бизнеса вдоль трасс, новые точки придорожного сервиса и возможность свободнее путешествовать по стране на собственном автомобиле.