Куда двигаться сельскому хозяйству Казахстана – мнение экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком направлении должно развиваться сельское хозяйство Казахстана, должно ли оно занять ведущую роль в экономике страны и другие вопросы отрасли обсудили эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Людям есть нечего, работы нет на селе. Первым министерством должно стать Министерство сельского хозяйства. Оно должно обеспечить работой, не разворовываться. Сейчас оно чемпион мира в этом. Производственного предпринимательства на данный момент нет. Когда мы говорим о предпринимательстве, мы говорим о «купи-продай». Живем по экономике Матроскина: «Для того, чтобы что-то купить, надо что-то продать». Но у нас нет товарного хозяйства в сельском хозяйстве», - заявил доктор экономических наук, профессор Алькен Темирбулатов во время дискуссий на программе «Большая неделя» на телеканале «Хабар».

Он считает, что сетевые магазины должны заполниться отечественными товарами. Для этого нужно вернуть кооперации, но на добровольной основе, без участия акиматов.

Экономист Арман Байганов согласился с тем, что что сельское хозяйство - один из недооцененных секторов экономики. Однако созданные ранее через систему АО «НУХ «КазАгро» кооперативы не прижились.

«Основная причина – наше население уже привыкло к индивидуальному предпринимательству, не привыкли работать сообща. Например, яблоневый сад профинансировали для 10 сельскохозяйственных предприятий, землю поделили гектарно, и не смогли разобраться, кто ответственный за удобрения, а кто - за воду. Практика показала, что в большинстве случаев не приживается», - добавил он.

По его мнению, сельское хозяйство за годы независимости осталось в «зачаточном» состоянии из-за непрозрачности распределения финансовых средств, а также из-за коррупции. А субсидии и льготное финансирование должны получать те хозяйства, которые используют современные технологии, помогающие сохранять влагу, увеличивать всхожесть, сохранять качество почвы.

«КазАгро», если говорить прямо, обанкротило больше жителей села, чем любой другой банк. Сама существующая методология ошибочна», - добавил преподаватель химии и экономики Ануар Нуртазин.

Он выразил мнение, что нужно поддержать новый состав Правительства, так как сейчас в нем присутствует сильный экономический блок.

Экономист Сапарбай Жубаев высказался в другом направлении.

«Всего в сельском хозяйстве 40% населения Казахстана. Сельское хозяйство, конечно, важное, но дает в ВВП всего 4-5%. На нем далеко не уедем. Да, нужно аулу помогать, чтобы молодежь там оставалась, нужны рабочие места, но от урбанизации мы никуда не уедем. В развитых странах там (в сельском хозяйстве) остается 20-25% населения с услугами вместе», - сказал он.

Вместе с тем, он назвал ошибочными меры по запрету экспорта мяса и картофеля.