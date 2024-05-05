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    20:42, 04 Май 2024 | GMT +6

    Кубок Qazaqstan Hockey Open отправится в Россию 

    Кубок Qazaqstan Hockey Open отправится в Россию 
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Астане завершился международный турнир по хоккею с шайбой с участием хозяев льда, а также команд Беларуси и России, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В решающем поединке за первое место встречались дружины России и Беларуси. Наши северные соседи не испытали особых проблем и разгромили противника со счетом 6-0.

    Отметим, что подопечные Галыма Мамбеталиева в соперничестве с вышеназванными коллективами сумели дать бой, однако удача в обоих случаях оказалась на стороне гостей — наши игроки уступили России (0-1) и в овертайме Беларуси (4-5).

    Для национальной сборной Казахстана данный турнир был подготовительным к чемпионату мира, который стартует 11 мая. Отечественная дружина сыграет в группе «А», где померится силами с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.

    Сборная Казахстана по хоккею
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Расписание матчей группового раунда с участием сборной Казахстана (по времени Астаны):

    • 11 мая, 15:20. Франция — Казахстан;
    • 12 мая, 15:20. Словакия — Казахстан;
    • 14 мая, 19:20. Казахстан — Латвия;
    • 16 мая, 19:20. Казахстан — Швеция;
    • 17 мая, 19:20. Германия — Казахстан;
    • 19 мая, 19:20. США — Казахстан;
    • 20 мая, 23:20. Казахстан — Польша.
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Казахстан Сборная Казахстана Россия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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