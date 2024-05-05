Кубок Qazaqstan Hockey Open отправится в Россию 

В Астане завершился международный турнир по хоккею с шайбой с участием хозяев льда, а также команд Беларуси и России, передает корреспондент агентства Kazinform.

В решающем поединке за первое место встречались дружины России и Беларуси. Наши северные соседи не испытали особых проблем и разгромили противника со счетом 6-0.

Отметим, что подопечные Галыма Мамбеталиева в соперничестве с вышеназванными коллективами сумели дать бой, однако удача в обоих случаях оказалась на стороне гостей — наши игроки уступили России (0-1) и в овертайме Беларуси (4-5).

Для национальной сборной Казахстана данный турнир был подготовительным к чемпионату мира, который стартует 11 мая. Отечественная дружина сыграет в группе «А», где померится силами с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Расписание матчей группового раунда с участием сборной Казахстана (по времени Астаны):