Кубок Qazaqstan Hockey Open отправится в Россию
В Астане завершился международный турнир по хоккею с шайбой с участием хозяев льда, а также команд Беларуси и России, передает корреспондент агентства Kazinform.
В решающем поединке за первое место встречались дружины России и Беларуси. Наши северные соседи не испытали особых проблем и разгромили противника со счетом 6-0.
Отметим, что подопечные Галыма Мамбеталиева в соперничестве с вышеназванными коллективами сумели дать бой, однако удача в обоих случаях оказалась на стороне гостей — наши игроки уступили России (0-1) и в овертайме Беларуси (4-5).
Для национальной сборной Казахстана данный турнир был подготовительным к чемпионату мира, который стартует 11 мая. Отечественная дружина сыграет в группе «А», где померится силами с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.
Расписание матчей группового раунда с участием сборной Казахстана (по времени Астаны):
- 11 мая, 15:20. Франция — Казахстан;
- 12 мая, 15:20. Словакия — Казахстан;
- 14 мая, 19:20. Казахстан — Латвия;
- 16 мая, 19:20. Казахстан — Швеция;
- 17 мая, 19:20. Германия — Казахстан;
- 19 мая, 19:20. США — Казахстан;
- 20 мая, 23:20. Казахстан — Польша.