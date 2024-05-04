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    01:21, 04 Май 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана по хоккею проиграла второй матч на Qazaqstan Hockey Open

    хоккей
    Фото: пресс-служба КФХ

    Сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на товарищеском турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    На «Барыс Арене» казахстанские хоккеисты сыграли со сборной Беларуси и уступили ей в овертайме со счетом 4:5.

    В составе сборной Казахстана шайбы забросили Кирилл Панюков (22-я минута), Адиль Бекетаев (33-я) Роман Старченко (43-я) и Леонид Метальников (54-я), а у белорусов отличились Александр Скоренов (1-я, 12-я и 19-я), Игорь Мартынов (24-я) и Виталий Пинчук (61-я), при этом хозяева отыгрались со счета 1:4.

    Таким образом, сборная Казахстана проиграла второй матч на домашнем турнире. Ранее подопечные Галыма Мамбеталиева потерпели поражение от команды «Россия 25» — 0:1.

    Через неделю Казахстан начнет выступление на чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии. В группе В сборная Казахстана сыграет с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Астана Беларусь
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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