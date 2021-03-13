Кубок мира по лыжной акробатике в Алматы: Жанбота Алдабергенова выиграла «бронзу»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на горном курорте «Шымбулак» проходит этап кубка мира по лыжной акробатике. Казахстанка Жанбота Алдабергенова завоевала третье место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В квалификации Алдабергенова показала десятый результат, набрав 79.38 баллов, и вышла в первый финал. Здесь она также выступила удачно (97,57 баллов) и пробилась в большой финал, где соревновались шесть лучших акробатов. В итоге 25-летняя казахстанка заняла третье место (84,99 балла).

Победителем среди женщин стала канадка Марион Теналт, серебро взяла россиянка Любовь Никитина. Среди мужчин «золото» выиграл Вернер Пирмин из Швейцарии, его соотечественник Никола Гигач стал вторым, а бронзовая медаль досталась канадцу Льюису Ирвингу.

Другие представители команды Казахстана Маржан Акжигит, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Ильдар Батрудинов не смогли пробиться в финальную часть соревнований.

Отметим, ранее на ГК «Шымбулак» состоялся чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах «могул» и «лыжная акробатика». В итоге казахстанцы завоевали 3 медали.

В чемпионате участвуют 140 спортсменов из 19 стран мира. Первоначально соревнования были запланированы в городе Чжанцзякоу (Китай), но пандемия внесла свои коррективы. Чемпионат пытались провести и в канадском Калгари, но попытка не принесла успеха. В итоге чемпионат мира и кубок мира проходит в Алматы. Подготовка к проведению этих соревнований прошла в рекордно короткие сроки.

Завтра, здесь же пройдут этап кубка мира по фристайлу-могулу.







