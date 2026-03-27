Кубок мира по фехтованию: казахстанка Ирина Бакалдина прошла квалификацию

В Астане продолжается Кубок мира по фехтованию на шпаге среди мужчин и женщин, который стартовал накануне и собрал сильнейших спортсменов мира. Сегодня на дорожки вышли 23 фехтовальщицы. В рамках группового этапа каждая участница провела не менее шести поединков. По итогам отбора спортсменки прошли стадии плей-офф. Казахстанские шпажистки показали уверенную и содержательную борьбу с опытными соперницами.

Фото: Kazinform

— Сегодняшние поединки прошли очень напряженно. Каждая соперница была сильной и опытной, поэтому за каждое очко приходилось бороться до конца. Я постаралась выложиться на максимум, чтобы показать достойный результат. Проведение соревнований такого уровня в нашей стране — это большая мотивация для нас. Особенно вдохновляет поддержка болельщиков. При этом мы чувствуем и дополнительную ответственность, которая мотивирует показывать поединки высокого уровня, — отметила Ирина Бакалдина

Одна из самых юных членов национальной сборной — Полина Лесовская, ей 15 лет. Спортсменка призналась, что выступать на родной арене сложно, но это дает дополнительную мотивацию. Ее соперницей сегодня стала спортсменка из Польши. Бой был не простым, казахстанка одержала две победы в шести схватках и проиграла.

Фото: Kazinform

— Это большая ответственность — выступать дома. Но в то же время это поддержка, я думаю, что женская команда пока уступает мужской, но надеюсь, что ситуация изменится в ближайшее время, — заключила Лесовская.

Тренеры национальной сборной уверены: результаты последних лет говорят о стабильном росте казахстанского фехтования. В 2025 году мужская сборная Казахстана впервые в истории завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию, выиграв третье место в командных соревнованиях среди мужчин. Это стало важным этапом в развитии вида спорта в стране.

Фото: Kazinform

Одним из ключевых специалистов, работающих над техническим и тактическим уровнем казахстанских шпажистов, является Александр Горбачук, приглашенный тренер-консультант, присоединившийся к штабу сборной Казахстана. Горбачук известен в мире как тренер, который добился успехов на международной арене.

Под его руководством мужская сборная Японии по фехтованию на шпагах впервые в истории выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в командном первенстве. Он обратил внимание на необходимость развития инфраструктуры и кадров для будущего фехтования в Казахстане.

Фото: Kazinform

— Сейчас важно, чтобы у нас было не два-три сильных спортсмена, а десять. Тогда с нами будет считаться весь мир, важна системная работа и рост глубины состава. Чтобы фехтование развивалось, нужны не только спортсмены, но и квалифицированные тренеры, спортивные школы и клубы с условиями для постоянных тренировок. В ведущих странах фехтования (Франция, Италия, Венгрия, Китай) такие системы работают десятилетиями, и при поддержке государства, а это дает результат на всех уровнях, — считает Александр Горбачук.

Фехтование — вид спорта с очень специфическими физическими и тактическими требованиями: решают доли секунды и точность. Нагрузка идет на ноги и реакцию. Чтобы показывать стабильный результат на международной арене, спортсмены должны иметь высокую физическую подготовку и регулярно соревноваться с сильнейшими соперниками, отмечают тренеры сборной.

По словам экспертов, нынешний Кубок мира в Астане — важная часть подготовки к ключевым стартам сезона, включая чемпионат Азии, чемпионат мира и олимпийский цикл. Соревнования продолжатся в ближайшие дни. 28 и 29 марта в Астане пройдут решающие поединки — play-off и полуфиналы, финалы в личных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин. 28 марта в 17:00 пройдет церемония открытия Кубка Мира в ЛАСК Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Астане впервые проходит взрослый Кубок мира по фехтованию на шпаге.