В Астане впервые проходит взрослый Кубок мира по фехтованию на шпаге

Соревнования входят в международный календарь FIE, в котором ежегодно проводится всего пять турниров данной категории. Традиционно их принимают Швейцария, Германия, ОАЭ и Канада. В этом году к числу принимающих стран впервые присоединился Казахстан, став первой страной Центральной Азии, получившей право проведения турнира такого уровня.

Этап Кубка мира проходит с 26 по 29 марта в Астана на базе легкоатлетического спортивного комплекса «Казахстан». В соревнованиях участвуют более 600 спортсменов из десятков стран мира, а общий состав участников с учетом тренеров, судей и организаторов превышает 1000 человек.

Как отметил генеральный секретарь национальной федерации Дмитрий Грязнов, проведение турнира такого уровня стало возможным благодаря накопленному опыту и доверию со стороны международных структур.

— Сегодня проходит впервые взрослый, именно взрослый Кубок мира по фехтованию. Он проходит на шпагах среди женщин и мужчин. До этого у нас был опыт проведения юниорских Кубков мира и чемпионата Азии до 23 лет. С учетом этого нам доверили проведение международного турнира такого уровня. Выше только Гран-при и чемпионат мира, — сообщил он.

По его словам, Кубки мира, как правило, закреплены за странами, которые проводят их на постоянной основе, и получить право на организацию нового этапа — сложный процесс.

— Просто так Кубки мира никому не дают. Когда у одной из стран возникают сложности, выбирается новый кандидат. Мы выдвинули свою кандидатуру, и после обсуждений в азиатской и международной федерациях нам одобрили проведение турнира, — отметил Дмитрий Грязнов.

Он также подчеркнул, что организация соревнований требует значительных ресурсов и координации.

— Проведение такого турнира — это, в первую очередь, доверие международной федерации, а также результат выступлений наших спортсменов, которые из года в год показывают высокий уровень, — добавил Дмитрий Грязноов.

Кроме того, по его словам, турнир в Астане собрал представительный состав участников.

— Представлена практически вся мировая элита фехтования — Франция, Венгрия, Япония, Италия. Слабых здесь нет, будем биться за золото, — заключил он.

Казахстан на турнире представляют ведущие шпажисты страны, в том числе Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

Проведение этапа Кубка мира в Астане подтверждает международную репутацию Казахстана как надежной площадки для проведения крупных спортивных мероприятий и способствует дальнейшему развитию фехтования в стране и регионе.

