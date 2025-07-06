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    19:42, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Кубок мира: Айдана Забынбекова не прошла в финал, уступив индийской сопернице

    Айдана Забынбекова завершила выступление на Кубке мира по боксу, проиграв в полуфинале весовой категории до 57 кг, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: Динара Акылжанова/ Kazinform

    Соперницей Айданы стала Жасмин (Jasmine Jasmine) из Индии — одна из самых титулованных участниц турнира, серебряный призёр чемпионата Азии и бронзовый медалист Игр Содружества. Индийская спортсменка заметно превосходила Забынбекову в росте — на ринге казахстанке пришлось действовать против «башни», за которой скрывались длинные руки и тяжёлая серия ударов.

    Это был первый полноценный бой Айданы на турнире — в предыдущем круге она прошла в полуфинал технической победой.

    Несмотря на поражение, Айдана проявила волю и характер, и заставила соперницу понервничать.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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