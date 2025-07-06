Кубок мира: Айдана Забынбекова не прошла в финал, уступив индийской сопернице

Соперницей Айданы стала Жасмин (Jasmine Jasmine) из Индии — одна из самых титулованных участниц турнира, серебряный призёр чемпионата Азии и бронзовый медалист Игр Содружества. Индийская спортсменка заметно превосходила Забынбекову в росте — на ринге казахстанке пришлось действовать против «башни», за которой скрывались длинные руки и тяжёлая серия ударов.

Это был первый полноценный бой Айданы на турнире — в предыдущем круге она прошла в полуфинал технической победой.



Несмотря на поражение, Айдана проявила волю и характер, и заставила соперницу понервничать.