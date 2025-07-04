19:46, 03 Июль 2025 | GMT +5
Айдана Забынбекова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу
Казахстанская боксёрша Айдана Забынбекова автоматически вышла в следующий раунд этапа Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Её соперница из США Алисса Мендоса снялась с турнира, поэтому в соответствии с регламентом победа засчитана А. Забынбековой. Казахстанка выступает в весовой категории до 57 кг, является серебряным призёром чемпионата Азии и двукратной чемпионкой страны.
Выход без боя позволяет спортсменке сохранить силы и повысить шансы на медаль Кубка мира.
Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу.
Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.