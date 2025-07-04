РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:46, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Айдана Забынбекова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу

    Казахстанская боксёрша Айдана Забынбекова автоматически вышла в следующий раунд этапа Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Айдана Забынбекова
    Фото: sports.kz

    Её соперница из США Алисса Мендоса снялась с турнира, поэтому в соответствии с регламентом победа засчитана А. Забынбековой. Казахстанка выступает в весовой категории до 57 кг, является серебряным призёром чемпионата Азии и двукратной чемпионкой страны.

    Выход без боя позволяет спортсменке сохранить силы и повысить шансы на медаль Кубка мира.

    Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу.

    Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают