Айдана Забынбекова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу

Её соперница из США Алисса Мендоса снялась с турнира, поэтому в соответствии с регламентом победа засчитана А. Забынбековой. Казахстанка выступает в весовой категории до 57 кг, является серебряным призёром чемпионата Азии и двукратной чемпионкой страны.

Выход без боя позволяет спортсменке сохранить силы и повысить шансы на медаль Кубка мира.

Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу.

Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.