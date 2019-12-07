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Кубок конфедерации-2019: определились финалисты по боксу

7 Декабря 2019 17:35
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Кубок конфедерации-2019: определились финалисты по боксу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошли полуфинальные поединки Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта по боксу, борьбе, казак курес, дзюдо, карате и таэквондо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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У боксеров встречались отобранные в предварительных встречах в регионах команды Карагандинской и Туркестанской областей, Нур-Султана и Мангистау.

Противостояние карагандинцев и туркестанцев запомнилось поражением чемпиона мира 2017 года в весе до 57 кг Кайрата Ералиева от 22-летнего карагандинца Рустема Шауменова.

Эту потерю туркестанская команда возместила сполна: чемпион Азии 2019 года до 81 кг Бек Нурмаганбет в первом же раунде дважды отправил в нокдаун Ердоса Нурали, а сразу в следующей паре Абзал Куттыбеков – Азамат Жумабеков рефери также два раза открывал счет для Жумабекова и остановил поединок в третьем раунде. Туркестанская область вышла в финал со счетом - 5:3.

«Я давно боксирую в этом весе, до 81 килограмма, а соперник мой менее опытный. После травмы на чемпионате Азии я прошел долгое лечение, сейчас снова встал в строй, набираю форму, потребуется ещё время для восстановления. Думаю, самые интересные бои вы увидите завтра», - сказал мастер спорта международного класса Бек Нурмаганбет.

Противостояние Нур-Султана и Мангистауской области шло с переменным успехом: в копилку мангистаусцев попали победы Санатали Тольтаева в весе до 63 кг, Акжола Абдихана в категории до 75 кг и чемпиона мира 2019 года Бекзада Нурдаулетова в весе до 81 кг.

За столицу сражались боксеры опытные и маститые: выиграли поединки Азат Махметов в весе до 52 кг, Ильяс Сулейменов до 57 кг – досрочно, в третьем раунде, Канагат Маралов в категории до 69 кг. 20-летний Айбек Оралбай, чемпион юношеских Олимпийских игр в весе до 91 кг прошел в финал без боя – его соперник на бой не явился. Решающее очко Нур-Султану принесла победа супертяжеловеса Нурболата Сермаханова. Столица вышла в финал со счетом 5:3.

Финал состоится завтра во дворце спорта имени Балуана Шолака.




Фото Данияра Майлыбаева

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Еламан Турысбеков

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