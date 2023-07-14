Кубок Казахстана по таеквондо среди взрослых стартовал в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в спортивном комплексе «Olympic center» в Туркестане стартовал Кубок Республики Казахстан среди взрослых по таеквондо. В соревнованиях участвуют самые элитные спортсмены страны. На открытии соревнований руководитель аппарата акима области Еркегали Алимкулов поздравил участников Кубка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«В этом году исполнилось пять лет со дня образования Туркестанской области. За это время построено 46 спортивных объектов. Среди них стадион «Туркестан-Арена», теннисный центр, спортивный комплекс «Olympic center», где проходят эти соревнования. Завершено строительство Ледового дворца, открытие которого планируется в ближайшее время. Мы уверены, что эти спортивные объекты будут способствовать здоровому образу жизни и придадут новый импульс развитию массового спорта. Большое значение имеет сегодняшний Кубок Казахстана по таеквондо. Пусть победят сильнейшие. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда, которая будет представлять страну на очередных Азиатских играх в Китае осенью», - сказал Еркегали Алимкулов.

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер Олимпийских игр, вице-президент федерации таеквондо Казахстана Арман Шылманов, заместитель директора дирекции развития спорта Министерства культуры и спорта страны Алишер Аймухамбетов отметили, что сейчас этот вид спорта очень популярен среди молодежи. Она пожелали успехов спортсменам.

В соревнованиях на татами принимают участие 210 спортсменов из 20-ти регионов страны. Сильнейших среди мужчин и женщин определят в 10-ти весовых категориях.