Кубок Казахстана по шахматам: как распределится призовой фонд — 49,5 млн тенге

Кубок Казахстана по классическим шахматам (Kazakhstan Chess Cup) проводился в формате «несколько этапов по швейцарской системе и финал»:

По итогам каждого этапа участникам начислялись баллы в зависимости от занятого места.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Финальные турниры пройдут с 2 по 12 декабря в Алматы в отеле Park Dedeman Almaty. По 12 лучших мужчин и женщин разыграют награды по круговой системе с классическим контролем времени.

Турнир Kazakhstan Open Cup 2025:

GM Алексей Гребнев (2632, FIDE); GM Антон Демченко (2631, Словения); GM Адитья Миттал (2624, Индия); GM Санан Сюгиров (2620, Венгрия); GM Арам Акопян (2613, Армения); GM Сетураман С. Панаяппан (2556, Индия); GM Казыбек Ногербек (2539); GM Дмитрий Бочаров (2533, РФ); GM Денис Махнёв (2532); GM Муртас Кажгалеев (2521); GM Жамсаран Цыдыпов (2506, РФ); IM Даниял Сапенов (2440).

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Турнир Kazakhstan Women’s Cup 2025:

WGM Афруза Хамдамова (2403, Узбекистан); IM Алина Бивол (2360, FIDE); WIM Мариам Мкртчян (2353, Армения); WGM Амина Кайрбекова (2353); WGM Лия Курмангалиева (2339); IM Батхуягийн Монгонтуул (2334, Монголия); WIM Зарина Нургалиева (2305); WIM Асель Серикбай (2221); WFM Мария Холявко (2204); FM Ирен Люцингер (2169, FIDE); WIM Зейнеп Султанбек (2163); WIM Аяулым Калдарова (2085).

В рейтингах ФИДЕ на 1 декабря, турнир Open с рейтингом 2 562 имеет высокую XIII категорию, турнир Women с рейтингом 2 274 — I категорию.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

У турниров очень высокий суммарный призовой фонд — 49,5 млн тенге.