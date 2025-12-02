РУ
    Кубок Казахстана по шахматам: как распределится призовой фонд — 49,5 млн тенге

    С 2 по 12 декабря в Алматы проходит финал Кубка Казахстана 2025 года по классическим шахматам, передает Kazinform.

    Кубок Казахстана по шахматам: как распределится призовой фонд — 49,5 млн тенге
    Фото: Казахстанская федерация шахмат

    Кубок Казахстана по классическим шахматам (Kazakhstan Chess Cup) проводился в формате «несколько этапов по швейцарской системе и финал»:

    • 1-й этап: турнир Masters «Мемориала Владимира Дворковича — Aktobe Open 2025» (22–30 июня, Актобе), победитель — GM Алексей Сарана (Сербия);
    • 2-й этап: турнир Masters международного фестиваля «Oskemen Open 2025» (21–29 июля, Усть-Каменогорск), победитель — GM Алексей Гребнев (FIDE);
    • 3-й этап: турнир Masters международного фестиваля «Almaty Region Open. Qonaev Cup 2025» (4–12 августа, Центр олимпийской подготовки близ Алматы), победитель — GM Адитья Миттал (Индия).

    По итогам каждого этапа участникам начислялись баллы в зависимости от занятого места.

    Фото: Казахстанская федерация шахмат

    Финальные турниры пройдут с 2 по 12 декабря в Алматы в отеле Park Dedeman Almaty. По 12 лучших мужчин и женщин разыграют награды по круговой системе с классическим контролем времени.

    Турнир Kazakhstan Open Cup 2025:

    1. GM Алексей Гребнев (2632, FIDE);
    2. GM Антон Демченко (2631, Словения);
    3. GM Адитья Миттал (2624, Индия);
    4. GM Санан Сюгиров (2620, Венгрия);
    5. GM Арам Акопян (2613, Армения);
    6. GM Сетураман С. Панаяппан (2556, Индия);
    7. GM Казыбек Ногербек (2539);
    8. GM Дмитрий Бочаров (2533, РФ);
    9. GM Денис Махнёв (2532);
    10. GM Муртас Кажгалеев (2521);
    11. GM Жамсаран Цыдыпов (2506, РФ);
    12. IM Даниял Сапенов (2440).
    Фото: Казахстанская федерация шахмат

    Турнир Kazakhstan Women’Cup 2025:

    1. WGM Афруза Хамдамова (2403, Узбекистан);
    2. IM Алина Бивол (2360, FIDE);
    3. WIM Мариам Мкртчян (2353, Армения);
    4. WGM Амина Кайрбекова (2353);
    5. WGM Лия Курмангалиева (2339);
    6. IM Батхуягийн Монгонтуул (2334, Монголия);
    7. WIM Зарина Нургалиева (2305);
    8. WIM Асель Серикбай (2221);
    9. WFM Мария Холявко (2204);
    10. FM Ирен Люцингер (2169, FIDE);
    11. WIM Зейнеп Султанбек (2163);
    12. WIM Аяулым Калдарова (2085).

    В рейтингах ФИДЕ на 1 декабря, турнир Open с рейтингом 2 562 имеет высокую XIII категорию, турнир Women с рейтингом 2 274 — I категорию.

    Фото: Казахстанская федерация шахмат

    У турниров очень высокий суммарный призовой фонд — 49,5 млн тенге.

     

    Турнир Open

    Турнир Women

    1-е место

    ₸9 000 000

    ₸3 500 000

    2-е место

    ₸7 000 000

    ₸2 750 000

    3-е место

    ₸5 000 000

    ₸2 000 000

    4-е место

    ₸3 500 000

    ₸1 100 000

    5-е место

    ₸2 500 000

    ₸1 000 000

    6-е место

    ₸2 000 000

    ₸900 000

    7-е место

    ₸1 500 000

    ₸750 000

    8-е место

    ₸1 250 000

    ₸700 000

    9-е место

    ₸1 000 000

    ₸650 000

    10-е место

    ₸750 000

    ₸600 000

    11-е место

    ₸500 000

    ₸550 000

    12-е место

    ₸500 000

    ₸500 000

     

