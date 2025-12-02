Кубок Казахстана по шахматам: как распределится призовой фонд — 49,5 млн тенге
С 2 по 12 декабря в Алматы проходит финал Кубка Казахстана 2025 года по классическим шахматам, передает Kazinform.
Кубок Казахстана по классическим шахматам (Kazakhstan Chess Cup) проводился в формате «несколько этапов по швейцарской системе и финал»:
- 1-й этап: турнир Masters «Мемориала Владимира Дворковича — Aktobe Open 2025» (22–30 июня, Актобе), победитель — GM Алексей Сарана (Сербия);
- 2-й этап: турнир Masters международного фестиваля «Oskemen Open 2025» (21–29 июля, Усть-Каменогорск), победитель — GM Алексей Гребнев (FIDE);
- 3-й этап: турнир Masters международного фестиваля «Almaty Region Open. Qonaev Cup 2025» (4–12 августа, Центр олимпийской подготовки близ Алматы), победитель — GM Адитья Миттал (Индия).
По итогам каждого этапа участникам начислялись баллы в зависимости от занятого места.
Финальные турниры пройдут с 2 по 12 декабря в Алматы в отеле Park Dedeman Almaty. По 12 лучших мужчин и женщин разыграют награды по круговой системе с классическим контролем времени.
Турнир Kazakhstan Open Cup 2025:
- GM Алексей Гребнев (2632, FIDE);
- GM Антон Демченко (2631, Словения);
- GM Адитья Миттал (2624, Индия);
- GM Санан Сюгиров (2620, Венгрия);
- GM Арам Акопян (2613, Армения);
- GM Сетураман С. Панаяппан (2556, Индия);
- GM Казыбек Ногербек (2539);
- GM Дмитрий Бочаров (2533, РФ);
- GM Денис Махнёв (2532);
- GM Муртас Кажгалеев (2521);
- GM Жамсаран Цыдыпов (2506, РФ);
- IM Даниял Сапенов (2440).
Турнир Kazakhstan Women’s Cup 2025:
- WGM Афруза Хамдамова (2403, Узбекистан);
- IM Алина Бивол (2360, FIDE);
- WIM Мариам Мкртчян (2353, Армения);
- WGM Амина Кайрбекова (2353);
- WGM Лия Курмангалиева (2339);
- IM Батхуягийн Монгонтуул (2334, Монголия);
- WIM Зарина Нургалиева (2305);
- WIM Асель Серикбай (2221);
- WFM Мария Холявко (2204);
- FM Ирен Люцингер (2169, FIDE);
- WIM Зейнеп Султанбек (2163);
- WIM Аяулым Калдарова (2085).
В рейтингах ФИДЕ на 1 декабря, турнир Open с рейтингом 2 562 имеет высокую XIII категорию, турнир Women с рейтингом 2 274 — I категорию.
У турниров очень высокий суммарный призовой фонд — 49,5 млн тенге.
|
|
Турнир Open
|
Турнир Women
|
1-е место
|
₸9 000 000
|
₸3 500 000
|
2-е место
|
₸7 000 000
|
₸2 750 000
|
3-е место
|
₸5 000 000
|
₸2 000 000
|
4-е место
|
₸3 500 000
|
₸1 100 000
|
5-е место
|
₸2 500 000
|
₸1 000 000
|
6-е место
|
₸2 000 000
|
₸900 000
|
7-е место
|
₸1 500 000
|
₸750 000
|
8-е место
|
₸1 250 000
|
₸700 000
|
9-е место
|
₸1 000 000
|
₸650 000
|
10-е место
|
₸750 000
|
₸600 000
|
11-е место
|
₸500 000
|
₸550 000
|
12-е место
|
₸500 000
|
₸500 000