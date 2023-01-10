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Кубок Казахстана по легкой атлетике стартовал в Астане

10 Января 2023, 15:06
Кубок Казахстана по легкой атлетике стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 января, в Астане стартовал Кубок Казахстана по легкой атлетике в помещении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В дневной сессии состоялись квалификационные забеги на дистанциях 60 и 400 метров. Финалы в этих видах программы, а также в других дисциплинах пройдут в вечерней части соревнований.

Параллельно с Кубком проходит юниорский чемпионат Казахстана.

Турниры принимает легкоатлетический центр Qazaqstan.


Фото: olympic.kz




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