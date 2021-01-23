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    22:15, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Куат Хамитов за 50 секунд нокаутировал россиянина на турнире в России

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов (19-7-1) нокаутировал россиянина Максима Пантелеева на турнире AMC Fight Nights, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он выступил в Магнитогорске (Россия) и выиграл быстрым нокаутом на 50-й секунде первого раунда. Таким образом, казахстанец одержал свою 20-ю победу в карьере. А его соперник потерпел второе поражение.

    Ранее сообщалось, что казахстанец выйдет в октагон против российского файтера Алексея Ильенко. Однако в последний момент соперник поменялся.

    Куат Хамитов свой последний бой провел в сентябре прошлого года. Тогда он выиграл россиянина Ахмад-Хана Бокова на турнире Fight Nights Global 98 в Москве.



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