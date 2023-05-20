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Куат Хамитов уверенно выиграл бой на турнире MMA в Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Мая 2023, 01:00
Куат Хамитов уверенно выиграл бой на турнире MMA в Алматы Фото: sports.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На «Almaty Arena» в Алматы завершился шестой поединок первого стадионного турнира лиги Hardcore Fighting Championsip (HFC) в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором бою главного карда в октагон вышли казахстанец Куат «Найман» Хамитов (23-8) и россиянин Залимхан «Сабмишн Кинг» Юсупов (19-13). Поединок в полусреднем весе продлился все три раунда и закончился победой Куата Хамитова единогласным решением судей.

Главным событием исторического турнира является бой в легком весе между казахстанским файтером Муратбеком Касымбаем (11-4) и азербайджанцем Аловсетом Мамиевым (1-0).


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