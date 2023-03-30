Куаныш Сулейменов избран председателем маслихата Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее прошла первая сессия маслихата Абайской области VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сессии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, председатель территориальной избирательной комиссии Наталия Фесенко, заместители акима области, руководители управлений, руководители правоохранительных органов, вновь избранные депутаты.

В ходе сессии депутаты избрали секретаря областного маслихата. Эту должность занял Куаныш Сулейменов.

Куаныш Серказыулы Сулейменов родился в 1973 году в городе Шар бывшей Семипалатинской области. Окончил факультет истории Семейского государственного университета. Затем продолжил образование в Казахской государственной юридической академии, Государственном университете имени Шакарима в Семее по специальности «Технология переработки продукции животноводства», получил степень магистра сельскохозяйственных наук.

Работал генеральным директором ТОО «Шалабай». Был секретарем Абайского областного маслихата VII созыва.