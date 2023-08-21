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    10:23, 21 Август 2023 | GMT +6

    Куандык Чункунов назначен руководителем управления сельского хозяйства Алматинской области

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    Фото: gov.kz
    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области Чункунов Куандык Сагатбаевич назначен на должность руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Куандык Сагатбаевич Чункунов 1981 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «экономист-финансист». В 2013 году проходил стажировку в США по программе «Открытый мир» на тему «Диверсификация сельского хозяйства», в 2012 году - во Всероссийском Институте аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова на тему «Изучение методов прогнозирования параметров рынка», в 2011 году проходил стажировку в России на тему «Перспектива Республики Казахстан в странах Таможенного союза».

    Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим научным сотрудником Казахского научно-исследовательского института экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

    В разные годы работал научным сотрудником Казахского научно-исследовательского института экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, исполнительным директором объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Мясомолочный союз Казахстана», экспертом, заместителем директора департамента агропромышленного кооператива и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», заместителем директора Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» г. Конаев Алматинской области занимал должности представителя, директора филиала.

    С 9 февраля 2023 года по настоящее время занимал должность председателя Палаты предпринимателей Алматинской области.


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    Акимат Назначения Алматинская область для mail.ru
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