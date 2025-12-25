РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    КТЖ вошло в 3% лучших транспортных компаний мира по версии S&P Global по итогам 2025 года

    23 декабря 2025 года международное рейтинговое агентство S& P Global опубликовало результаты ESG-оценки  АО «НК «Қазақстан темір жолы» в Глобальной оценке корпоративной устойчивости (CSA Corporate Sustainability Assessment), передает агентство Kazinform.

    КТЖ вошло в 3% лучших транспортных компаний мира по версии S&P Global по итогам 2025 года
    Фото: КТЖ

    По итогам 2025 года компании присвоено 75 баллов, что на 15 пунктов выше показателя прошлого года.

    Достигнутый результат позволил АО «НК «ҚТЖ» войти в топ-3% ведущих транспортных компаний мира (среди более 300 компаний), прошедших оценку S& P Global. 

    КТЖ вошло в 3% лучших транспортных компаний мира по версии S&P Global по итогам 2025 года
    Фото: КТЖ

    ESG-рейтинг S& P Global является одним из авторитетных международных инструментов оценки устойчивого развития и широко используется инвесторами, финансовыми институтами и деловыми партнерами при принятии решений. 

    КТЖ вошло в 3% лучших транспортных компаний мира по версии S&P Global по итогам 2025 года
    Фото: КТЖ

    Повышение ESG-показателей соответствует долгосрочной стратегии компании, направленной на устойчивый рост, повышение эффективности и ответственное ведение бизнеса. Вхождение в число лучших транспортных компаний мира подтверждает конкурентоспособность компании на международном уровне. 

    Результаты рейтинга АО «НК «ҚТЖ» от S& P Global доступны на веб-сайте S& P Global по ссылке.

     

    Теги:
    Рейтинг КТЖ Железная дорога
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают