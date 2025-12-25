КТЖ вошло в 3% лучших транспортных компаний мира по версии S&P Global по итогам 2025 года
23 декабря 2025 года международное рейтинговое агентство S& P Global опубликовало результаты ESG-оценки АО «НК «Қазақстан темір жолы» в Глобальной оценке корпоративной устойчивости (CSA Corporate Sustainability Assessment), передает агентство Kazinform.
По итогам 2025 года компании присвоено 75 баллов, что на 15 пунктов выше показателя прошлого года.
Достигнутый результат позволил АО «НК «ҚТЖ» войти в топ-3% ведущих транспортных компаний мира (среди более 300 компаний), прошедших оценку S& P Global.
ESG-рейтинг S& P Global является одним из авторитетных международных инструментов оценки устойчивого развития и широко используется инвесторами, финансовыми институтами и деловыми партнерами при принятии решений.
Повышение ESG-показателей соответствует долгосрочной стратегии компании, направленной на устойчивый рост, повышение эффективности и ответственное ведение бизнеса. Вхождение в число лучших транспортных компаний мира подтверждает конкурентоспособность компании на международном уровне.
Результаты рейтинга АО «НК «ҚТЖ» от S& P Global доступны на веб-сайте S& P Global по ссылке.