КТЖ вошло в 3% лучших транспортных компаний мира по версии S&P Global по итогам 2025 года

По итогам 2025 года компании присвоено 75 баллов, что на 15 пунктов выше показателя прошлого года.

Достигнутый результат позволил АО «НК «ҚТЖ» войти в топ-3% ведущих транспортных компаний мира (среди более 300 компаний), прошедших оценку S& P Global.

Фото: КТЖ

ESG-рейтинг S& P Global является одним из авторитетных международных инструментов оценки устойчивого развития и широко используется инвесторами, финансовыми институтами и деловыми партнерами при принятии решений.

Фото: КТЖ

Повышение ESG-показателей соответствует долгосрочной стратегии компании, направленной на устойчивый рост, повышение эффективности и ответственное ведение бизнеса. Вхождение в число лучших транспортных компаний мира подтверждает конкурентоспособность компании на международном уровне.

Результаты рейтинга АО «НК «ҚТЖ» от S& P Global доступны на веб-сайте S& P Global по ссылке.