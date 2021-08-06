КТЖ продлило скидки на месяц на поставки сена в пострадавшие от засухи регионы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Оралхан Кулаков рассказал о скидках, предоставляемых на поставку сена в пострадавшие от засухи регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«АО «КТЖ» пошло навстречу сегодня, когда появилась срочная потребность с южных регионов Казахстана, где нужно было перевезти сено в районы Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей. По итогам 2021 года отгружено и отправлено согласно заявок отправителей 167 вагонов сена прессованного назначением на станции западных регионов, заявленный план составлял 208 вагонов, на 80% это выполнено», - сказал Оралхан Кулаков на брифинге в «Самрук-Казына».

Он напомнил о скидках, которые были предоставленные при данном процессе отправителям.

«В чем суть? Самый главный вопрос – мы сделали большие скидки, взяли на себя именно расходы и перевозку произвели. Обращения продолжаются, руководитель нашей компании принял решение, сегодня отправление прошло, подтвердилось, что данные условия мы продлили до 31 августа и будем возить данное прессованное сено внутри Казахстана по тем скидкам, которые мы применяли в июле», - отметил спикер.

«Скида на 77%, которая проводилась у нас в прошлом месяце, продлилась до 31 августа. И тот объем, который предъявит сегодня потребитель, отправитель, который будет отправлять сено в данные регионы, будет исполнен незамедлительно и без всяких вопросов», - добавил он, отвечая на вопросы журналистов.