    18:40, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    КТЖ обеспечивает поддержку отечественных экспортеров

    По итогам 11 месяцев 2025 года объем перевозки грузов по сети АО «НК «ҚТЖ» составил 287,8 млн тонн, что на 11,5 млн тонн (+4%) превышает показатель аналогичного периода 2024 года, передает Kazinform.

    перевозки, жд перевозки, вагоны. железная дорога
    Фото: пресс-служба АО «НК «ҚТЖ»

    Экспортные перевозки железнодорожным транспортом выросли до 80,2 млн тонн, увеличившись на 4,9 млн тонн (+6%) по сравнению с прошлым годом.

    Перевозки угля увеличились на 8% и достигли 31,2 млн тонн. Рост обеспечен за счёт увеличения поставок твёрдого топлива в Россию, страны Европейского союза и Центральной Азии.

    Объем перевозок зерна составил 9,7 млн тонн (+2,6 млн тонн, +36%).

    В страны Центральной Азии отправлено 5,6 млн тонн (+32%), в том числе в: 

    • Узбекистан — 4,0 млн тонн (+31%),
    • Таджикистан — 1,3 млн тонн (+19%),
    • Кыргызстан — 300 тыс. тонн (рост в три раза).

    В направлении Ирана перевезено 800 тыс. тонн зерна (рост в два раза).

    Транзитные перевозки через территорию России увеличились до 2,2 млн тонн (рост в 3,2 раза), в том числе:

    • через Черноморские порты — 350 тыс. тонн (+51%),
    • через Балтийские порты — 161 тыс. тонн (+96%),
    • в страны и порты Прибалтики — 724 тыс. тонн, что демонстрирует восьмикратный рост.

    Отгружено 4,2 млн тонн продуктов переработки зерна и комбикорма(+1,5 млн тонн, +57%). Существенный прирост обеспечен за счёт увеличения поставок комбикормов в Китай: объём достиг 2,9 млн тонн, что почти в четыре раза превышает уровень прошлого года.

    АО «НК «ҚТЖ» продолжает работу по развитию логистики, повышая эффективность перевозок и обеспечивая стабильный рост грузопотока по территории Казахстана и в экспортном сообщении.

