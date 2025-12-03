КТЖ обеспечивает поддержку отечественных экспортеров

Экспортные перевозки железнодорожным транспортом выросли до 80,2 млн тонн, увеличившись на 4,9 млн тонн (+6%) по сравнению с прошлым годом.

Перевозки угля увеличились на 8% и достигли 31,2 млн тонн. Рост обеспечен за счёт увеличения поставок твёрдого топлива в Россию, страны Европейского союза и Центральной Азии.

Объем перевозок зерна составил 9,7 млн тонн (+2,6 млн тонн, +36%).

В страны Центральной Азии отправлено 5,6 млн тонн (+32%), в том числе в:

Узбекистан — 4,0 млн тонн (+31%),

Таджикистан — 1,3 млн тонн (+19%),

Кыргызстан — 300 тыс. тонн (рост в три раза).

В направлении Ирана перевезено 800 тыс. тонн зерна (рост в два раза).

Транзитные перевозки через территорию России увеличились до 2,2 млн тонн (рост в 3,2 раза), в том числе:

через Черноморские порты — 350 тыс. тонн (+51%),

через Балтийские порты — 161 тыс. тонн (+96%),

в страны и порты Прибалтики — 724 тыс. тонн, что демонстрирует восьмикратный рост.

Отгружено 4,2 млн тонн продуктов переработки зерна и комбикорма(+1,5 млн тонн, +57%). Существенный прирост обеспечен за счёт увеличения поставок комбикормов в Китай: объём достиг 2,9 млн тонн, что почти в четыре раза превышает уровень прошлого года.

АО «НК «ҚТЖ» продолжает работу по развитию логистики, повышая эффективность перевозок и обеспечивая стабильный рост грузопотока по территории Казахстана и в экспортном сообщении.