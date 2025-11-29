КТЖ и Stadler: встреча на высоком уровне

Мероприятие прошло в рамках официального визита главы Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелена. Сопредседателями заседания выступили Председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Талгат Алдыбергенов и Председатель совета директоров Stadler Rail Group Петер Шпулер.

Фото: КТЖ

В работе совета приняли участие представители более 25 ведущих швейцарских компаний, включая ABB, Kühne + Nagel, Constellium, а также отраслевые организации Swissmem, JCC и Economiesuisse. Казахстанскую сторону представили ключевые национальные компании и отраслевые объединения.

В ходе заседания подписаны шесть соглашений, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в сферах машиностроения, ядерной энергетики, логистики, торговли и промышленности. Среди них — Меморандум о продолжении стратегического партнерства (между АО «НК «ҚТЖ» и Stadler Rail Group).

Фото: КТЖ

В рамках визита Ги Пармелен и представители швейцарской делегации посетили производственную площадку ТОО «Штадлер Казахстан». Гости ознакомились с производственными процессами и увидели готовые купейные и плацкартные вагоны для АО «Пассажирские перевозки».

Первые вагоны отечественного производства будут переданы АО «Пассажирские перевозки» уже в декабре текущего года. Помимо этого, Stadler Kazakhstan обеспечит сервисное обслуживание подвижного состава в течение 20 лет. Общий заказ предусматривает выпуск 557 вагонов до 2030 года.

Фото: КТЖ

Напомним, КШДС создан в 2013 году для укрепления торгово-экономических связей и развития прямого взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран. За более чем 13 лет работы Совет объединяет ведущие компании Казахстана и Швейцарии, способствуя инвестициям и совместным проектам. Предыдущая встреча прошла в 2021 году в Женеве в рамках официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева, где было положено начало стратегическому партнерству АО «НК «ҚТЖ» и Stadler, а спустя два года — открыта производственная площадка Stadler Kazakhstan в Астане.