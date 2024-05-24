КТЖ и сингапурский PSA расширят транзитный потенциал Казахстана

Во время визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сингапур был подписан Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ», PSA, KPMC Ltd и G-trans Service, передает агентство Kazinform.

КТЖ и PSA продолжат партнерство для развития транспортного потенциала Казахстана, создав совместное предприятие KPMC Ltd для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Совместно с Global DTC Pte Ltd был разработан цифровой транспортный коридор для упрощения обмена перевозочными документами, что делает Казахстан привлекательным для международных грузоотправителей.

​Подписанный документ направлен на расширение взаимодействия КТЖ и PSA. Стороны договорились объединить усилия по увеличению объемов транзита грузов через Казахстан за счет синергии активов обеих компаний, оперируемых в Китае. На сегодня КТЖ оперирует в Китае железнодорожными терминалами в сухом порту города Сиань и морском порту города Ляньюньган. Активы группы компаний PSA включают морские терминалы в 6 портах, железнодорожные терминалы в 13 городах.

Меморандум также включает развитие железнодорожного терминала на станции Жетыген в рамках проекта «Индустриальный и транспортный хаб в Алматинской агломерации», что будет изучено KPMC Ltd и G-trans Service.

На Казахстанско-Сингапурском бизнес-форуме Касым-Жомарт Токаев отметил важность сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром, подчеркнув, что партнерство КТЖ и PSA International может значительно повысить потенциал Транскаспийского маршрута.