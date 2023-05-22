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КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Мая 2023, 19:48
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «НК «Казахстан темир жолы» и сингапурская компания «PSA INTERNATIONAL PTE LTD» подписали соглашение по совместному развитию Транскаспийского маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках госвизита президента Сингапура Халимы Якоб подписаны документы о вхождении сингапурских партнеров в компанию KPMC Ltd.

Сингапурская PSA International - одна из крупнейших логистических компаний мира. В прошлом году она подписала с КТЖ меморандум о взаимопонимании для совместного развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Уже в ближайшее время сингапурские партнеры начнут передавать Казахстану опыт развития логистики и перевозок по лучшим мировым стандартам. В частности, КТЖ дадут доступ к международной логистической платформе CALISTA.

«Казахстан получит передовые технологии логистики, а наши партнеры - выгодный бизнес в стремительно растущем регионе», - написал в сети Twitter глава «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов

Как сообщил Региональный генеральный директор сингапурской компании «PSA INTERNATIONAL PTE LTD» Ван Чи Фунг, проект направлен на рост экономики всего региона.

«Мы – одна из крупнейших глобальных компаний, которая работает в сфере терминалов и логистики. Мы приехали в Казахстан, подписали с КТЖ договор по созданию совместного предприятия, которое будет заниматься развитием среднего коридора. Мы также надеемся, что наша работа приведет к росту экономики Казахстана и всей Центральной Азии. Мы работаем с Правительством Казахстана и КТЖ, чтобы помочь открыть доступ Казахстану ко всему остальному миру», - сказал Ван Чи Фунг журналистам после Казахстанско-Сингапурского бизнес-форума.

«Мы планируем инвестировать в логистические активы и решения. Мы хотим увеличить частоту движения поездов, улучшить транспортировку, уменьшить цены по перевозу именно вдоль среднего коридора или Транскаспийского маршрута. Мы хотим улучшить его расписание, что этот маршрут стал более эффективным, чтобы больше пользовались этим наземным коридором, нежели морским», - добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что торговый оборот между Казахстаном и Сингапуром увеличился на 65%.


КТЖ   Экономика   Сотрудничество   Сингапур  
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