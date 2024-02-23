КТЖ и QazaqGaz выйдут на IPO в 2025 году

В следующем году компании «Қазақстан темiр жолы» и QazaqGaz выйдут на IPO. Об этом сообщила управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Есть план приватизации на 2021–2025 годы, утвержденный постановлением Правительства. По этому же плану в 2025 году «Қазақстан темiр жолы» и нацкомпания QazaqGaz должны выйти на IPO. При выходе на IPO учитываются два основных фактора: во-первых, макроэкономическая ситуация должна быть хорошей. Во-вторых, готовность компании. Например, авиакомпания Air Astana была готова к IPO в 2017 году, но в 2020 году распространилась коронавирусная инфекция и конкурс был перенесен, — сказала Салтанат Сатжан.