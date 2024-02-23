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    18:00, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    КТЖ и QazaqGaz выйдут на IPO в 2025 году

    IPO
    Фото: Kazinform

    В следующем году компании «Қазақстан темiр жолы» и QazaqGaz выйдут на IPO. Об этом сообщила управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    — Есть план приватизации на 2021–2025 годы, утвержденный постановлением Правительства. По этому же плану в 2025 году «Қазақстан темiр жолы» и нацкомпания QazaqGaz должны выйти на IPO. При выходе на IPO учитываются два основных фактора: во-первых, макроэкономическая ситуация должна быть хорошей. Во-вторых, готовность компании. Например, авиакомпания Air Astana была готова к IPO в 2017 году, но в 2020 году распространилась коронавирусная инфекция и конкурс был перенесен, — сказала Салтанат Сатжан.

    Отметим, что сегодня депутаты комитета Сената по финансам и бюджету обсудили вопросы размещения акций предприятий квазигосударственного сектора в рамках комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы. 

    Ранее сообщалось, что Air Astana заработала 370 млн долларов на IPO.

    Теги:
    Акции QazaqGaz Финансы КТЖ Программа «Народное IPO»
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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