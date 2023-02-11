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    19:29, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    ҚТЖ и AD Ports Group обсудили вопросы сотрудничества в сфере логистики

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    Руководство АО «НК «ҚТЖ» провело встречу с представителями Abu Dhabi Ports Group по вопросам сотрудничества в сфере логистики.

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения портовой инфраструктуры на Каспийском море, создания торговых хабов в Астане, Актобе и Алматы.

    Рассмотрена возможность реализации совместных проектов с использованием транзитного потенциала маршрута Север – Юг и возможностей портов Абу-Даби.

    AD Ports Group представляет интегрированный инвестиционный портфель портов, экономических зон, морского, логистического и цифрового бизнеса.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Сотрудничество Логистика КТЖ Интеграция и партнерство
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