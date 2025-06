КТЖ: 100-тысячный контейнер отправлен из Сианя по ТМТМ

Юбилейная отправка стала результатом совместной работы АО «НК «Қазақстан темiр жолы», Китайских железных дорог и группы компаний порта Сиань (КНР).

С начала эксплуатации в феврале 2024 года, Казахстанско-китайский терминал в Сиане обработал более 200 тысяч тонн грузов и стал важной логистической платформой в международной торговле.

— Сегодня очень важное событие: мы отправляем этот 100-тысячный контейнер (ДФЭ) Китайско-Европейского контейнерного поезда по маршруту ТМТМ, он организован совместно с КТЖ. Благодаря нашим совместным усилиям, мы уверены, что Транскаспийский маршрут будет работать все быстрее, а качество сервиса — неуклонно повышаться. Мы надеемся в ближайшее время достичь показателей в 200 тысяч, 300 тысяч ДФЭ и даже больше. Спасибо за сотрудничество, — подчеркнул генеральный директором Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd Юань Сяоцзюнь во время церемонии отправки.

Отправка 100-тысячного контейнера из данного терминала подтверждает его высокий спрос и влияние на перевозки по маршруту ТМТМ, а также эффективность взаимодействия между логистическими партнерами двух стран.

По словам самих грузоотправителей, раньше сделки часто заключались на приграничных переходах, но теперь грузы можно поставлять напрямую в Сиань — географический центр Китая. Благодаря терминалу модель поставок меняется: вместо приграничных точек товары доставляются в Сиань, что увеличивает объем и качество торгово-логистического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

— Для меня большая честь участвовать в церемонии, посвященной отправке 100-тысячного контейнера в составе данного поезда. Этот поезд был сформирован с грузами, организованными нашей логистической компанией «Трансграничная логистическая компания «Янлин Гохэ» (Yangling Guohua Cross Border Logistics Co., Ltd.). В данной партии в основном представлены электроника, мебель, товары народного потребления и другая продукция, — сказала грузоотправитель, представляющая компанию «Янлинская компания международного сотрудничества в области современного сельского хозяйства» (Yangling Modern Agriculture International Cooperation Co., Ltd.) Бао Сыюй.