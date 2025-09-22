Кто является фаворитом на премию «Золотой мяч» в 2025 году

Церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football «Золотой мяч» состоится в театре Шатле.

Европейские СМИ пишут, что «Золотой мяч» 2025 года больше не является исключительной дуэлью Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

— После эры этих двух футбольных гигантов гонка за самую престижную футбольную награду в мире теперь сосредоточена между Ламин Ямалом и Усманом Дембеле, — передает телеканал Bein Sports.

В то время как Дембеле провел хороший сезон в составе «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), молодой игрок «Барселоны» является фаворитом многих футбольных экспертов, аналитиков и болельщиков.

В свои 18 лет Ламин Ямал уже стал настоящим футбольным феноменом. В сезоне 2024/25 он забил 21 гол и отдал 22 результативные передачи, сыграв ключевую роль в победах «Барселоны» в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке Испании.

— Награждение Ламина Ямала «Золотым мячом» не только отметило бы его выдающийся индивидуальный сезон, но и признало бы работу команды «Барселона» в переходный период после ухода Месси, — считают футбольные аналитики.

Тем временем Усман Дембеле провел впечатляющий сезон в «ПСЖ», найдя свой ритм под руководством Луиса Энрике и внеся вклад в победу клуба в Лиге чемпионов. Несмотря на достижения Дембеле, стабильная игра Ямала и его влияние на переходный состав «Барселоны» дают ему преимущество в гонке за «Золотой мяч» в этом году.

Даже если Ямал не выиграет этот розыгрыш, его траектория ясна: он намерен стать главным героем в будущих гонках за «Золотой мяч», продолжая доминировать в европейском и мировом футболе еще долгие годы.

Во второй раз «Золотой мяч» будут вручать совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В прошлом году награду получил испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

«Золотой мяч» вручается лучшему игроку и лучшей футболистке на основании индивидуальных выступлений, командных достижений и честной игры. Жюри состоит из профильных журналистов из топ-100 стран в последнем на момент публикации рейтинге ФИФА среди мужчин и топ-50 стран у женщин. Каждый член жюри выбирает по 10 футболистов из 30 номинантов, игроков расставляют в порядке убывания по очкам. В случае равенства очков у нескольких претендентов побеждает тот, у кого больше первых мест.

В итоговый список претендентов на мужской приз вошли также игроки «Реал Мадрид», с которыми следующую встречу дома в Алматы проведет ФК «Кайрат». Это француз Килиан Мбаппе и бразилец Винисиус Жуниор. Оба показывают стабильную и высокоуровневую игру как в клубах, так и на уровне сборных.

О том, кто сыграет за «Кайрат» в матчах с «Реалом» в группе Лиги чемпионов, читайте здесь.