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    18:00, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кто возмещает ущерб в случае пожара в многоэтажном доме - ответ ДЧС

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о том, кто должен возмещать материальный ущерб в случае пожара в многоэтажных домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС Астаны, порядок возврата и возмещения материального ущерба предусмотрен в Законе о гражданской защите.

    «В Законе прописано, что в случае нанесения материального ущерба в результате техногенных происшествий, чрезвычайных ситуаций, ущерб возмещается за счет третьих лиц, тех, кто нанес ущерб. Есть определенный регламент. Это устанавливается либо на добровольной основе, либо в судебном порядке. То есть, если вина будет доказана, то в судебном порядке суд обяжет восстановить понесенный ущерб третьим лицам. Также есть такое понятие, как добровольное страхование. Мы на него также делаем акцент. В случае наступления страхового случая, также есть возможность восстановить те потери, которые понесло население», - пояснила исполняющий обязанности начальника управления Государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова на брифинге в Службе коммуникаций города.

    По ее словам, несмотря на то, что проблема пожаров в жилых домах остается актуальной, в этом году имеется некоторый позитивный тренд в статистике: по сравнению с прошлым годом, наблюдается снижение числа пожаров на 17-20 %.


    Теги:
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