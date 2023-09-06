Кто возмещает ущерб в случае пожара в многоэтажном доме - ответ ДЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о том, кто должен возмещать материальный ущерб в случае пожара в многоэтажных домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС Астаны, порядок возврата и возмещения материального ущерба предусмотрен в Законе о гражданской защите.

«В Законе прописано, что в случае нанесения материального ущерба в результате техногенных происшествий, чрезвычайных ситуаций, ущерб возмещается за счет третьих лиц, тех, кто нанес ущерб. Есть определенный регламент. Это устанавливается либо на добровольной основе, либо в судебном порядке. То есть, если вина будет доказана, то в судебном порядке суд обяжет восстановить понесенный ущерб третьим лицам. Также есть такое понятие, как добровольное страхование. Мы на него также делаем акцент. В случае наступления страхового случая, также есть возможность восстановить те потери, которые понесло население», - пояснила исполняющий обязанности начальника управления Государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова на брифинге в Службе коммуникаций города.

По ее словам, несмотря на то, что проблема пожаров в жилых домах остается актуальной, в этом году имеется некоторый позитивный тренд в статистике: по сравнению с прошлым годом, наблюдается снижение числа пожаров на 17-20 %.