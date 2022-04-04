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Кто восстановит ущерб от гибели скота из-за паводков на западе Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2022, 14:00
Кто восстановит ущерб от гибели скота из-за паводков на западе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК прокомментировал ситуацию с фермерами, пострадавшим от гибели скота из-за паводков на западе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда человек страхует свой скот, то государство субсидирует ставку. Человек сам определяет. Например, застраховал корову за 400 тысяч - там коэффициент 1,2 составляет около 6-7 тысяч тенге. И 50% от этого субсидируется государством. Там очень простые условия. Но если этот скот погибает от паводков или от инфекционных заболеваний, то ему восстанавливаются все 400 тысяч тенге», - отметил председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев в кулуарах Мажилиса после правительственного часа.

В свою очередь, министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев подчеркнул необходимость развивать страхование животноводства.

«Думаю, надо развивать страхование. Страхование животноводства – это новый продукт, который недавно у нас реализуется, в последние 2-3 года. А по объему ущерба давайте посмотрим, чтобы акимат сейчас определил», - заключил глава Минсельхоза.


Западно-Казахстанская область   Минсельхоз   Сельское хозяйство   Паводок  
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