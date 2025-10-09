11:23, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Кто выступит от Казахстана на чемпионате мира по велоспорту на треке
Тренерский штаб команды Казахстана по велоспорту на треке определился с мужским составом, который выступит на чемпионате мира в Сантьяго (Чили), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В него вошли семь человек. За медали поборются следующие спортсмены:
- Рамис Динмухаметов
- Дмитрий Носков
- Алишер Жумакан
- Илья Карабутов
- Кирилл Курдиди
- Рамазан Мухтар
- Данияр Шаяхметов
Мировое первенство пройдет с 22 по 26 октября.
