    11:23, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Кто выступит от Казахстана на чемпионате мира по велоспорту на треке

    Тренерский штаб команды Казахстана по велоспорту на треке определился с мужским составом, который выступит на чемпионате мира в Сантьяго (Чили), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Кто выступит от Казахстана на чемпионате мира по велоспорту на треке
    Фото: НОК РК

    В него вошли семь человек. За медали поборются следующие спортсмены:

    • Рамис Динмухаметов
    • Дмитрий Носков
    • Алишер Жумакан
    • Илья Карабутов
    • Кирилл Курдиди
    • Рамазан Мухтар
    • Данияр Шаяхметов

    Мировое первенство пройдет с 22 по 26 октября.

    Ранее гонщик «Астаны» стал победителем финального этапа «Тура Лангкави».

    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Чемпионат мира НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
