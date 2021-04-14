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    16:43, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Кто в Казахстане регулирует цены на стройматериалы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно регулирования ценообразования на рынке строительных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» субъекты торговой деятельности самостоятельно определяют цены на продаваемые товары, за исключением цен на социально значимые продовольственные товары. Законодательными, нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан установлено, что стоимость строительства определяется в текущих ценах ресурсным методом в соответствии с государственными нормативами в строительстве», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, государственные нормативы являются обязательными при возведении зданий и сооружений за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

    «Для других источников финансирования они носят рекомендательный характер. Мониторинг цен по ценообразующим материальным ресурсам и оборудованию проводится ежеквартально, а по остальным ресурсам номенклатуры – ежегодно», - отметил Премьер.

    «При этом по результатам мониторинга цены на стройматериалы ежеквартально направляются в Агентство по защите конкуренции. Органы по защите конкуренции на постоянной основе анализируют цены и проверяют на предмет наличия сговора среди производителей материалов, при необходимости принимаются меры и проводятся антимонопольные мероприятия», - заключил А. Мамин.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Строительство
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