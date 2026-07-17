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    Кто в Казахстане может бесплатно ездить по платным автодорогам

    В АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили о категориях транспортных средств, которые имеют право бесплатно пользоваться платными автомобильными дорогами. В перечень вошли спецтранспорт, отдельные виды автобусов, сельскохозяйственная техника и автомобили некоторых льготных категорий граждан, передает Kazinform.

    дороги
    Фото: KaзАвтоЖол

    В соответствии со статьей 5-2 Закона РК «Об автомобильных дорогах» от платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) освобождаются следующие категории транспортных средств:

    1. Специальные автотранспортные средства, выполняющие служебные задачи:

    • организаций скорой медицинской помощи;
    • аварийно-спасательных служб;
    • правоохранительных органов;
    • органов транспортного контроля;
    • специальных государственных органов;
    • Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований;
    • Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;
    • частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание соответствующей платной автомобильной дороги (участка) в рамках законодательства РК;
    • уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

    2. Отдельные категории транспортных средств:

    • автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, а также между населенными пунктами, прилегающими к платной дороге (участку), и районными, областными центрами, столицей либо городами республиканского значения;
    • автобусы, зарегистрированные в районах, прилегающих к платной автомобильной дороге, — при движении в пределах одного района;
    • грузовые автомобили, колесные самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины — на участках между ближайшими транспортными развязками при пересечении водных преград и железнодорожных путей;
    • легковые автомобили физических и юридических лиц, зарегистрированные в районах, прилегающих к платной автомобильной дороге, — при передвижении в пределах одного района.

    3. Легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

    Как предоставляется льгота?

    Государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств, имеющих право на бесплатный проезд, включаются в специализированную базу данных. После этого проезд автоматически фиксируется системой контроля на платных участках, а плата за проезд не начисляется.

    Как оформить бесплатный проезд?

    Для включения транспортного средства в реестр льготных категорий необходимо направить в АО «НК «ҚазАвтоЖол»:

    • официальное письмо (заявку);
    • перечень государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств;
    • для регулярных автобусных маршрутов — копии действующих маршрутных документов (при необходимости).

    В АО «НК «ҚазАвтоЖол» отметили, что льгота начинает действовать только после внесения государственного регистрационного номерного знака в информационную систему. До этого момента проезд по платной дороге оплачивается в общем порядке.

    Дороги Казахстанцы Льготы Общество Платные дороги
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор