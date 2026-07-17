Кто в Казахстане может бесплатно ездить по платным автодорогам
В АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили о категориях транспортных средств, которые имеют право бесплатно пользоваться платными автомобильными дорогами. В перечень вошли спецтранспорт, отдельные виды автобусов, сельскохозяйственная техника и автомобили некоторых льготных категорий граждан, передает Kazinform.
В соответствии со статьей 5-2 Закона РК «Об автомобильных дорогах» от платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) освобождаются следующие категории транспортных средств:
1. Специальные автотранспортные средства, выполняющие служебные задачи:
- организаций скорой медицинской помощи;
- аварийно-спасательных служб;
- правоохранительных органов;
- органов транспортного контроля;
- специальных государственных органов;
- Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований;
- Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;
- частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание соответствующей платной автомобильной дороги (участка) в рамках законодательства РК;
- уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.
2. Отдельные категории транспортных средств:
- автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, а также между населенными пунктами, прилегающими к платной дороге (участку), и районными, областными центрами, столицей либо городами республиканского значения;
- автобусы, зарегистрированные в районах, прилегающих к платной автомобильной дороге, — при движении в пределах одного района;
- грузовые автомобили, колесные самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины — на участках между ближайшими транспортными развязками при пересечении водных преград и железнодорожных путей;
- легковые автомобили физических и юридических лиц, зарегистрированные в районах, прилегающих к платной автомобильной дороге, — при передвижении в пределах одного района.
3. Легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.
Как предоставляется льгота?
Государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств, имеющих право на бесплатный проезд, включаются в специализированную базу данных. После этого проезд автоматически фиксируется системой контроля на платных участках, а плата за проезд не начисляется.
Как оформить бесплатный проезд?
Для включения транспортного средства в реестр льготных категорий необходимо направить в АО «НК «ҚазАвтоЖол»:
- официальное письмо (заявку);
- перечень государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств;
- для регулярных автобусных маршрутов — копии действующих маршрутных документов (при необходимости).
В АО «НК «ҚазАвтоЖол» отметили, что льгота начинает действовать только после внесения государственного регистрационного номерного знака в информационную систему. До этого момента проезд по платной дороге оплачивается в общем порядке.