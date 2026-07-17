Кто в Казахстане может бесплатно ездить по платным автодорогам

В АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили о категориях транспортных средств, которые имеют право бесплатно пользоваться платными автомобильными дорогами. В перечень вошли спецтранспорт, отдельные виды автобусов, сельскохозяйственная техника и автомобили некоторых льготных категорий граждан, передает Kazinform.

В соответствии со статьей 5-2 Закона РК «Об автомобильных дорогах» от платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) освобождаются следующие категории транспортных средств:

1. Специальные автотранспортные средства, выполняющие служебные задачи:

организаций скорой медицинской помощи;

аварийно-спасательных служб;

правоохранительных органов;

органов транспортного контроля;

специальных государственных органов;

Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований;

Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;

частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание соответствующей платной автомобильной дороги (участка) в рамках законодательства РК;

уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

2. Отдельные категории транспортных средств:

автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, а также между населенными пунктами, прилегающими к платной дороге (участку), и районными, областными центрами, столицей либо городами республиканского значения;

автобусы, зарегистрированные в районах, прилегающих к платной автомобильной дороге, — при движении в пределах одного района;

грузовые автомобили, колесные самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины — на участках между ближайшими транспортными развязками при пересечении водных преград и железнодорожных путей;

легковые автомобили физических и юридических лиц, зарегистрированные в районах, прилегающих к платной автомобильной дороге, — при передвижении в пределах одного района.

3. Легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

Как предоставляется льгота?

Государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств, имеющих право на бесплатный проезд, включаются в специализированную базу данных. После этого проезд автоматически фиксируется системой контроля на платных участках, а плата за проезд не начисляется.

Как оформить бесплатный проезд?

Для включения транспортного средства в реестр льготных категорий необходимо направить в АО «НК «ҚазАвтоЖол»:

официальное письмо (заявку);

перечень государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств;

для регулярных автобусных маршрутов — копии действующих маршрутных документов (при необходимости).

В АО «НК «ҚазАвтоЖол» отметили, что льгота начинает действовать только после внесения государственного регистрационного номерного знака в информационную систему. До этого момента проезд по платной дороге оплачивается в общем порядке.