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    19:54, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала «Хабар 24» пресс-секретарь Президента РК Берик Уали прокомментировал свое заявление касательно высказываний в блогосфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно последних решений и обращений Главы государства действительно в блогосфере появились сообщения с разного рода интерпретациями. В связи с этим посчитал необходимым выпустить специальное заявление, потому что Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета Безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя. Все свои обращения к соотечественникам он по традиции писал, редактировал сам, не прибегая к поддержке консультантов. Пользуясь случаем, еще раз хочу отметить, что никто не имеет отношения к распространению информации о работе Главы государства кроме пресс-секретаря Президента. То есть, только я могу официально распространять сообщения об этом», - заявил Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24».

    Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп.



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