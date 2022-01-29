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Кто стоит за произошедшими беспорядками в стране, прокомментировал Касым-Жомарт Токаев

29 Января 2022 20:23
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Кто стоит за произошедшими беспорядками в стране, прокомментировал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил в интервью на вопрос по поводу, кто стоит за этой попыткой государственного переворота на фоне январской трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это следствие покажет. Я не хочу предвосхищать ход следствий, это было бы неправильно. И работы очень много. Очень многие боевики, в том числе их командиры покинули Алматы, кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполье», - сказал Глава государства в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24».

«Есть факты, когда они сбривают бороды, меняют внешность, превращаются в гражданских лиц. Если их арестовывают, они кричат, что мы случайные прохожие. Но так не бывает. Масштаб погромов, вы сами видели, будучи в Алматы. И вдруг все оказались случайными прохожими», - отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, «все случаи незаконного содержания граждан и тем более – применение в отношении них силовых методов будут тщательно расследоваться».

«То есть, нужно очень серьезно разбираться с этим», - подчеркнул Глава государства.


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#Президент Казахстана   #СМИ   #Интервью Президента Токаева   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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