Кто стал почетным гражданином Алматы
Торжественное мероприятие состоялось на площади Абая. В число награжденных вошли ученые, медики, художники, общественные деятели.
Званием «Почетный гражданин города Алматы» получили:
- легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мукасан»,
- выдающийся ученый-антрополог Оразак Исмагулов,
- известный художник, член РОО «Союз художников Казахстана» Алпысбай Казгулов.
- народная артистка Казахстана Жания Аубакирова.
- общественный деятель, председатель ОО «Координационный совет общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане» Мурат Абдушукуров,
- государственный и политический деятель Сат Токпакбаев,
- академик НАН РК Гахип Уалиев,
- ученый-математик, академик НАН РК Аскар Джумадильдаев,
- заслуженный тренер РК, ветеран спорта, футболист Куралбек Ордабаев,
- председатель совета директоров АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Зауреш Аманжолова.
Ерболат Досаев также поздравил всех жителей и гостей мегаполиса с Днем города.
«Алматы называют «золотой колыбелью» независимости Казахстана, городом, в котором началась новая история нашей страны. Главная ценность нашего города – это вы, жители Алматы. Именно вы делаете его живым, разнообразным и гостеприимным. В этот особенный для нас день искренне благодарю каждого алматинца за ваш вклад в развитие нашего мегаполиса», – сказал Ерболат Досаев.