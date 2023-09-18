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    19:46, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кто стал почетным гражданином Алматы

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    Фото: акимат Алматы
    Аким Алматы Ерболат Досаев наградил званием «Почетный гражданин города» людей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественное мероприятие состоялось на площади Абая. В число награжденных вошли ученые, медики, художники, общественные деятели.

    Званием «Почетный гражданин города Алматы» получили:

    - легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мукасан»,

    - выдающийся ученый-антрополог Оразак Исмагулов,

    - известный художник, член РОО «Союз художников Казахстана» Алпысбай Казгулов.

    - народная артистка Казахстана Жания Аубакирова.

    - общественный деятель, председатель ОО «Координационный совет общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане» Мурат Абдушукуров,

    - государственный и политический деятель Сат Токпакбаев,

    - академик НАН РК Гахип Уалиев,

    - ученый-математик, академик НАН РК Аскар Джумадильдаев,

    - заслуженный тренер РК, ветеран спорта, футболист Куралбек Ордабаев,

    - председатель совета директоров АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Зауреш Аманжолова.

    Ерболат Досаев также поздравил всех жителей и гостей мегаполиса с Днем города.

    «Алматы называют «золотой колыбелью» независимости Казахстана, городом, в котором началась новая история нашей страны. Главная ценность нашего города – это вы, жители Алматы. Именно вы делаете его живым, разнообразным и гостеприимным. В этот особенный для нас день искренне благодарю каждого алматинца за ваш вклад в развитие нашего мегаполиса», – сказал Ерболат Досаев.

    Теги:
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